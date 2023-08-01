Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz»
Фото: Как проходят вступительные тесты в вузы Узбекистана
1 августа в Узбекистане начались вступительные тесты в государственные вузы. Они продлятся до 13 августа. Фотокорреспонденты «Газеты.uz» подготовили репортаж из мест проведения экзаменов в Ташкенте.
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В Узбекистане 1 августа начались вступительные тесты в государственные вузы. Они будут проходить по 13 августа в две смены — утром и во второй половине дня. Тесты проводятся в 72 зданиях и объектах по всей стране. Корреспонденты «Газеты.uz» Мадина Аъзам и Маъмуржон Обрахматов подготовили фоторепортаж из мест проведения экзаменов в Ташкенте.
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