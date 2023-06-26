Период «чилли» в Узбекистане в этом году начался с прохладной погоды, сообщил Узгидромет. В связи с поступлением прохладного воздуха с районов Кавказа 25 июня температура воздуха понизилась до +29…+32 градусов Цельсия, а местами — ещё ниже.

Ночная температура по большей части территории понизилась до +15…+18 градусов. Лишь по Сурхандарьинской области сохранялась жаркая погода с дневной температурой +40…+42 градуса. В ряде районов страны прошёл небольшой дождь.

В понедельник по Узбекистану сохранится прохладная погода с температурой +30…+33 градуса, по югу — +35…+40. Со вторника температура воздуха повысится и будет в пределах +34…+37 градусов, по югу — до +39…+41.

В субботу и воскресенье, 1−2 июля, усилится вынос жаркого воздуха на территорию Узбекистана, дневная температура вновь повысится до +38…+40 градусов, по югу местами — до +42.

До конца текущей недели ожидается преобладание малооблачной погоды без осадков, лишь по предгорным и горным районам, окаймляющим территорию Ферганской долины, 26−28 июня местами возможны кратковременные грозовые дожди.

26 июня по северу, 27−29 июня — местами по республике возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточного направления от слабого до умеренного. В понедельник днём температура будет в пределах +32…+34 градусов, 27 июня — 30 июня — +34…+37. В субботу и воскресенье воздух в столице прогреется до +37…+40 градусов.