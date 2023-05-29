В парке «Голубые купола» в Ташкенте 3 июня пройдёт фестиваль живой музыки и городской культуры «Инжир», сообщили организаторы.
В субботу на сцене парка у одного из старейших тутовников города выступят музыкальные коллективы Rishat (r'n'b, pop), Nashvan (pop-rock) и Электрооко (electro-pop).
На фестивальной площадке прочитают стихи поэты, выступит оркестр Национальной Гвардии Узбекистана и воспитанники музыкального лицея гвардии, а также исполнители авторской песни, состоится ярмарка локальных брендов и хендмейда «Тепло», пройдут активности от Центра детской психологии.
«Инжир» — некоммерческий фестиваль и создаётся горожанами для горожан, отметили организаторы.
Вход в парк, на все активности и на концертную площадку — бесплатный для всех без ограничений.
Программа фестиваля:
15:00 — 21:00 Teplo Market — ярмарка ремесленников;
15:00 — 16:00 Культурная программа и активности от Центра детской психологии;
16:00 — 17:00 Оркестр Национальной гвардии;
17:00 — 18:00 Поэтические чтения и авторская песня;
18:00 — 18:40 Музыкальная программа;
18:40 — 19:20 Rishat;
19:20 — 20:15 Nashwan;
20:15 — 21:00 ЭЛЕКТРООКО.