Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 39-м пленарном заседании в четверг одобрил закон «Об оказании юридической помощи за счёт государства», говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента.

Сейчас юридическая помощь за счёт государства оказывается только при ведении уголовных дел и не предусмотрена по административным и гражданским делам. Нет прозрачного механизма привлечения адвокатов, оказывающих юридическую помощь.

Кроме того, отсутствует единый координирующий орган в данной сфере, из-за чего малообеспеченные граждане не могли в полной мере воспользоваться гарантированной в Конституции квалифицированной юридической помощью, возникали коррупционные факторы, это препятствовало эффективному контролю за расходованием бюджетных средств, говорилось на заседании.

Председатель Сената Танзила Нарбаева сообщила, что в Узбекистане в Единый реестр социальной защиты включено более 2 миллионов семей.

«Каждый человек, несмотря на состояние, в котором он находится, условия и статус, имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. Государство должно это гарантировать и принимать для этого необходимые меры», — подчеркнула она.

Новым законом определяются принципы оказания юридической помощи за счёт государства, направления государственной политики в этой сфере, гарантии прав граждан на получение юридической помощи.

Расширяется круг лиц, получающих юридическую помощь за счёт государства, и возможности получения гражданами бесплатной юридической помощи путём включения гражданских и административных дел в перечень дел, по которым юридическая помощь оказывается за счёт государства.

Закон предусматривает внедрение открытых и прозрачных механизмов ведения реестра адвокатов, оказывающих юридическую помощь за счёт государства. В частности, вводится порядок выбора адвокатов, оказывающих юридическую помощь за счёт государства посредством электронной системы без человеческого фактора.

С принятием закона должны повыситься уровень доступа граждан к правосудию и усилиться гарантии получения квалифицированной юридической помощи, а также внедрён прозрачный порядок оказания юридической помощи за счёт государства, отмечалось на заседании.