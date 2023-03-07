В Ташкенте стал доступен сервис Yandex Eats («Яндекс.Еда») — сервис для заказа готовой еды из ресторанов и продуктов из магазинов с доставкой домой или в офис. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе компании.

Пользователи могут оформить заказ через приложение Yandex Eats или в разделе Eats в Yandex Go. Всего сервис представлен в пяти странах, включая Россию, Казахстан, Беларусь и Армению.

Как сообщили в компании, к Yandex Eats уже подключилось более 250 ресторанов, среди которых FeedUp, Bon!, Oqtepa Lavash, Yaponamama и другие.

Пользователи также могут выбирать товары из каталога магазинов: продукты, напитки, цветы, подарки. Среди доступных магазинов — The Loaf, EcoVkuz, GOODVEEN Flowers House, Red Dragon, Hobby Games и другие. Список партнёров, как ожидается, будет пополняться.

«Мы видим большой потенциал для развития Yandex Eats в Узбекистане. Это один из важных рынков для Yandex Go, в котором многие уже знакомы с брендом. Здесь хорошо развит ресторанный бизнес, при этом не у всех есть собственная доставка», — отметила руководитель международного развития Yandex Eats Наталья Лоза.

Среднее время ожидания заказа с момента оформления до доставки по адресу составит 30 минут.

В компании отметили, что для каждого адреса в списке доступных ресторанов отражаются в первую очередь заведения поблизости. Платформа распределяет заказы и строит оптимальные маршруты, учитывая количество доступных курьеров на линии. За всеми этапами можно следить в приложении — оно предупреждает, на какой стадии сейчас заказ и где находится курьер.

«Доставляют заказы курьеры из партнёрских логистических служб и собственные курьеры ресторанов. Часть заказов будет выполняться на машине, чтобы быстрее добираться в отдалённые районы», — добавили в компании.

В сервисе также доступна круглосуточная служба поддержки. Если пользователь недоволен заказом или хочет задать вопрос, он может связаться с поддержкой через приложение, и ему помогут разобраться в ситуации.

Как отметили в компании, оплата в приложении возможна банковской картой, привязанной к аккаунту, или наличными при получении заказа.