В Узбекистане ежегодно будет проводиться конкурс President Tech Award на приз президента Узбекистана с общим призовым фондом в 1 млн долларов на лучший стартап-проект в сфере цифровых технологий. Об этом сообщила пресс-служба IT Park.

Согласно постановлению Кабинета министров от 15 февраля, конкурс будет разделён на основное и специальное направления.

Основное направление конкурса будет проводиться по следующим категориям:

технологии на основе искусственного интеллекта;

цифровые технологии в социальной сфере;

технологии в сфере информационной и кибербезопасности;

предпринимательство и финансовые технологии;

компьютерные и мобильные игры.

Специальным направлением станет Гран-при Хакатон, который предусматривает создание цифрового решения за 72 часа.

Призовой фонд конкурса будет распределяться для каждой категории основного направления:

1 место — 100 тысяч долларов;

2 место — 50 тысяч долларов;

3 место — 30 тысяч долларов.

Гран-при Хакатона (специальное направление) определит одного победителя, призовой фонд составит 100 тысяч долларов.

Конкурс пройдёт в пять этапов:

приём заявок — с 1 мая по 1 июля;

предварительный отбор — с 1 по 25 июля;

онлайн-оценивание отобранных проектов — с 5 сентября по 5 октября;

офлайн-оценивание (Demo Day) — с 5 по 10 ноября;

определение и награждение победителей — 20 ноября — 25 декабря.

Условия участия

В основном направлении конкурса могут принимать участие исключительно граждане Узбекистана, а в специальном направлении — также иностранные граждане, являющиеся сотрудниками резидентов IT Park.

Участниками всех направлений могут стать молодые люди до 30 лет, которые должны распределиться в команды по 3−8 человек для основного направления и по 3−5 человек для специального направления.

Участвовать разрешается только по одной выбранной категории основного направления, а также в специальном направлении, участие бесплатное.

Судейство на конкурсе будет проводиться со стороны «независимой организации, имеющей большой международный опыт в направлении развития стартапов».

Победители основных направлений конкурса будут определяться путём общественного голосования, а хакатона — со стороны независимой организации.

В целях обеспечения прозрачности и открытости все этапы будут проводиться на специальном портале. Регистрация на конкурс будет открыта в ближайшее время.