Запрещено подключение новых потребителей к имеющимся электрическим и газовым сетям и устройствам при превышении их нагрузки сверх установленной нормы. Это указано в постановлении президента Узбекистана от 13 февраля «О мерах по повышению эффективности государственного контроля в сфере использования топливно-энергетических ресурсов».

С 1 июля договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на поставку электрической энергии и природного газа будут заключаться посредством программного обеспечения электроснабжающих и газоснабжающих предприятий либо Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» с использованием электронной цифровой подписи.

Этим же документом вводится должность заместителя генерального прокурора, ответственного за осуществление надзора за соблюдением и исполнением законодательства в сфере использования топливно-энергетических ресурсов.

В его задачи входит:

помощь в реализации задач и функций, возложенных на Узэнергоинспекцию. Напомним, инспекция была образована в декабре 2022 года, она осуществляет госконтроль за соблюдением юридическими и физическими лицами требований законодательства по техническому регулированию в сфере производства, переработки, транспортировки, распределения и потребления топливно-энергетических ресурсов.

координация работы Бюро принудительного исполнения и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Генеральной прокуратуре поручено в двухнедельный срок внести в Администрацию президента Узбекистана предложения по эффективной организации государственного контроля за использованием топливно-энергетических ресурсов.

На министра энергетики Журабека Мирзамахмудова и заместителя генерального прокурора возложена персональная ответственность за эффективную реализацию мер по совершенствованию работы Узэнергоинспекции.