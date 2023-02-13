Сотрудницы Главного управления благоустройства Ташкента рассказали «Газете.uz» об ухудшении условий их труда.

В течение двух лет бригада из семи работниц занимала подвальное помещение многоквартирного дома по адресу: массив Белтепа, 26А. Здесь они хранили инвентарь и спецодежду, переодевались и обедали.





Однако 19 января представители управляющей компании Yangi Beltepa Servis, которая обслуживает массив, попросили женщин освободить помещение в связи с жалобами жителей, рассказала работница бригады Матлюба Шералиева.

Теперь женщины, как и многие их коллеги, вынуждены переодеваться и обедать на улице. В результате почти половина женщин из бригады простудилась и не смогла выйти на работу, добавила Матлюба Шералиева.

Её коллега, Дилноза Уринбаева, отметила, что пользоваться подвалом бригаде разрешил бывший председатель махалли, поскольку женщины помогали в уборке территории, хотя это не входит в их обязанности.

«Мы здесь грелись в холодные дни, готовили на электрической плитке», — сказала Дилноза Уринбаева. По её словам, все члены бригады приезжают на работу из Янгиюля. Женщины не могут привозить с собой еду, так как в жаркое время года она портится, а в холодное — замерзает. Кроме того, её нужно греть.

Подвал дома 26А, которым пользовались сотрудницы благоустройства.

Женщины подозревают, что выдворение связано с видеорепортажем «Газеты.uz» о работе сотрудников управления благоустройства Ташкента в морозы, который редакция опубликовала 18 января. В сюжете несколько других работниц управления благоустройства пожаловались на непристойное поведение представителей махаллинского схода граждан «Янги Белтепа». Однако жители, представители схода граждан и управляющей компании не подтвердили подозрения бригады.

Председатель махаллинского комитете «Янги Белтепа» Неъматулла Холиев заявил, что сотрудницы благоустройства использовали в подвали электрическую плитку, что является нарушением норм пожарной безопасности. Кроме того, они хранили в подвале легко воспламеняющиеся баклажки и макулатуру, которую собирали на улице.

«Мы вынуждены прислушиваться к словам жителей, потому что наша заработная плата зависит от них», — сказал глава махалли.





Инженеры управляющей компании Yangi Beltepa Servis Угубек Тошниёзов и Уткир Абдукодиров заявили, что два месяца назад инспекторы МЧС уведомили компанию об опасности использования электрических печей в подвалах и попросили женщин освободить помещение.

«Мы тогда по-человечески попросили службы МЧС не выдворять их, потому что женщины остались бы на холоде, — сказал Улугбек Тошниёзов. — Но морозы отступили».

Подвал дома 26А.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана «Газете.uz» пояснили, что ведомство не уполномочено заниматься выселением.

По словам Матлюбы Шералиевой, сбор баклажек и макулатуры является дополнительным доходом сотрудников управления благоустройства. Зарплата работников составляет 1,3 — 1,7 млн сумов в зависимости от разряда. Транспортные расходы и обед они оплачивают сами, рассказала женщина.

«Мы не цепляемся за подвал этого дома. Мы просим лишь выделить нам помещение в любом другом доме, но для нас закрыты все подвалы массива», — сказала Матлюба Шералиева.





Исполняющий обязанности начальника Главного управления благоустройства Ташкента Рустам Юсупов отметил «Газете.uz», что знает об отсутствии рабочих условий сотрудников службы. ГУБ планирует изучить проблемы и постепенно устранять их.

«Мы хотим обеспечить блок-контейнерами всех сотрудников, однако сложность частично заключается в выделении бюджетных средств, так как они одобряются кенгашем народных депутатов», — сказал Рустам Юсупов.

По расчётам ГУБ, стоимость одного контейнера с базовыми условиями для 25−30 человек составляет 75−80 млн сумов, сообщил Рустам Юсупов.