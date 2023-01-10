В связи с распространением на территории Казахстана северного антициклона 9 января в 8 регионах страны (Мангистауская, Жетысуская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Карагандинская, Туркестанская, Костанайская, Алматинская области) объявлено штормовое предупреждение, сообщает ИА «Дунё» со ссылкой на генеральное консульство Узбекистана в Алматы.

Сильные морозы сохранятся в ближайшие три дня на большей части Казахстана, в том числе в южных регионах. В горных районах ожидается выпадение обильного снега. На востоке синоптики прогнозируют снижение температуры до минус 43 градусов.

10 января в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололёд) закрыты 122 участка автодорог по Казахстану, из которых 42 республиканского значения — для дизельных и общественных видов автотранспорта.

Генеральное консульство Узбекистан рекомендует согражданам в ближайшие трое суток воздержаться от поездок в Казахстан посредством автотранспортных средств и автобусного сообщения.