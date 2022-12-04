В Ташкенте 4 декабря около 6:15 на улице Фархадской произошло ДТП, в котором пострадали водитель и четыре пешехода, два пешехода погибли, сообщает ГУВД столицы.

Lacetti (номер 01 О 992 DA) под управлением Р. И. (1996 года рождения) на большой скорости совершил столкновение с Nexia 3, наехал на шестерых пешеходов, после чего машина врезалась в стоявший на обочине Matiz.

В результате аварии водитель Lacetti и четыре пешехода (1974, 1986, 1987 и 1994 г. р.) были госпитализированы с телесными повреждения разной степени тяжести.

Два пешехода (1960 и 1982 г. р.) от полученных травм скончались.

Следственное управление ГУВД возбудило уголовное дело, ведётся следствие.