Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов на брифинге в понедельник объяснил, почему Министерство обороны называет взрыв, произошедший в субботу на складе в воинской части в Сырдарьинской области, единичным.

«СМИ и блогеры задают вопрос — что такое единичный взрыв? Единичный взрыв — это взрыв, за которым не следует какой-либо детонации. Склад, где произошло происшествие, был построен в 40-х годах XX века, и согласно прежним техническим правилам на таких складах хранились большие запасы боеприпасов. После 2016 года по поручению президента осуществляется реконструкция всех складов. Рядом со всеми складами согласно мировым стандартам строятся небольшие склады, где хранятся небольшие запасы боеприпасов», — отметил он.

Шерзод Асадов. Фото: УзА.

«На всех объектах ведутся инженерные работы согласно мировым стандартам. Благодаря этому, даже если происходит взрыв, предотвращается распространение вокруг опасных предметов. Взрыв в Сырдарьинской области произошёл именно на таком складе, и благодаря тому, что были соблюдены требования безопасности, ущерб не был таким большим. Взрывная волна пришлась на крыши и окна зданий, расположенных неподалёку», — сказал Шерзод Асадов.

Он уточнил, что «обо всех таких событиях техногенного характера оперативно уведомляется президент». На место была сразу отправлена рабочая группа. Она в первую очередь занялась анализом разрушений в регионе. Кроме того, была создана специальная комиссия во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым и хокимом Сырдарьинской области Гафуржоном Мирзаевым, на которую возложено оперативное устранение последствий взрыва.

Сейчас продолжается установка выбитых взрывной волной стёкол, замена рам и дверей, ремонт крыш, потолков и других повреждённых элементов жилых домов, а также зданий детсадов, школ, медучреждений, государственных и частных организаций.

«В результате происшествия телесные повреждения получили 17 человек. Сейчас в больницах медицинская помощь оказывается 7 военным», — сказал пресс-секретарь президента.

«Ведутся следственные действия. Будут изучены факторы, ставшие причиной [взрыва], они будут объявлены широкой общественности. Этот вопрос находится на контроле у президента», — сказал Шерзод Асадов.