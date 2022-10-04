С 17 октября высокоскоростной поезд Afrosiyob № 764/763 «Ташкент — Самарканд — Ташкент» будет совершать остановку на станции Даштабад в Джизакской области, сообщила пресс-служба «Узжелдорпасс».

На станции Даштабад будут организованы билетная касса и зал ожидания, говорится в сообщении.

График поездок:

Поезд №764 Ташкент 8:25 — Даштабад 9:32—09:34 — Самарканд 10:38;

— Самарканд 10:38; Поезд № 763 Самарканд 16:11 — Даштабад 17:14—17:16 — Ташкент 18:25.

В сообщении отмечается, что остановка будет делаться для создания дополнительных удобств пассажирам. Железнодорожная станция Даштабад расположена в Зааминском районе, где находятся Зааминский государственный горно-арчовый заповедник, санатории и дома отдыха.