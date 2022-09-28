Центр гидрометеорологической службы (Узгидромет) по просьбе «Газеты.uz» предоставил метеорологические данные 13 городов Узбекистана за летние месяцы 49 лет — с 1972 по 2021 год. Мы визуализировали показатели по каждому региону.

Как измеряется температура воздуха

В народе нередко говорят, что синоптики «утаивают» истинные значения температуры, указывая на бытовые термометры или приборы, установленные на разных конструкциях в городе. Их показатели летом могут «зашкаливать», но температура воздуха зависит от среды и объектов, расположенных возле измерительных приборов.

Чтобы метеорологические измерения, проводимые во всем мире, были сопоставимы, наблюдения проводятся по единой методике и в единых стандартных условиях, поясняет Узгидромет. Температурные показатели замеряются в специальной проветриваемой метеорологической будке в 2 метрах над уровнем земли. Занижать или завышать реальные цифры синоптикам нет никакого смысла.

Как мы анализировали данные

«Газета.uz» запросила в Узгидромете максимальное, среднее и минимальное значение температуры за каждое лето в разрезе 13 городов Узбекистана. Максимальные значения за почти полвека мы отобразили на карте. Согласно данным, самая жаркая температура воздуха наблюдалась в 1995 году в Термезе — это 47 градусов Цельсия.





Абсолютный максимум температуры в регионах Узбекистана за 49 лет с указанием годов.

Метеорологические показатели по городам Узбекистана

Ниже представлены интерактивные графики регионов, которые показывают, какой была минимальная, средняя и максимальная температура воздуха в летний сезон 1972−2021 годов. Чтобы увидеть значения за каждый год, нажмите на шкалу. Максимальные и минимальные значения летней температуры также представлены на картах.













































































«Газета.uz» выражает благодарность Узгидромету за открытость и сотрудничество.