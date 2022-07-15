Gross является одной из крупнейших страховых компаний в Узбекистане. Компания предлагает современные страховые продукты физическим лицам, крупному и среднему бизнесу, а также государственным структурам. Одно из ведущих международных рейтинговых агентств по аналитике и исследованиям для международных рынков капитала Fitch Ratings присвоило рейтинг финансовой устойчивости Gross на уровне «B+» с прогнозом «стабильный».

В отчетах Fitch отмечено, что страховая компания Gross имеет благоприятный бизнес-профиль по сравнению с другими страховыми компаниями в Узбекистане в сфере общего страхования, что связано с умеренным профилем бизнес-рисков, благоприятным конкурентным положением и диверсификацией. Учитывая этот рейтинг, Fitch оценивает бизнес-профиль Gross на уровне «BB-» в соответствии со своими рекомендациями по оценке кредитного фактора. Компания Gross собрала 344 млрд сумов валовых подписанных премий (GWP) в 2021 году. Согласно отчету агентства, компания является одним из крупных страховщиков с высокой долей рынка в 11,5% от общего объема страховых премий.

Fitch Ratings хорошо оценивает финансовые показатели и прибыль компании Gross. Рассчитанная агентством средняя номинальная рентабельность собственного капитала (ROE) Gross за три года составила 41%. Результат андеррайтинга Gross тоже был оценен положительно. Fitch рассматривает инвестиционный риск компании как поддерживающий текущий уровень рейтинга.

В консолидированном инвестиционном портфеле преобладают инструменты с фиксированным доходом в виде банковских депозитов. Они в основном размещены в государственных и крупных частных местных банках, имеющих рейтинговые категории «B+» или «BB-». Компания интенсивно использует перестрахование. Валовые риски передаются перестраховщикам на западноевропейских рынках.

Fitch Ratings — рейтинговое агентство, входящее в «большую тройку» с Moody’s и Standard & Poors. Fitch существует с 1912 года как издательство, а с 1924 года — как рейтинговое агентство.

Данный рейтинг компании подтверждает своевременное выполнение обязательств и определяет уровень надежности для потенциальных инвесторов, которые опираются в своей деятельности на кредитный рейтинг Fitch. Это означает, что Gross получила возможность расширения деятельности на мировых рынках страхования и перестрахования. Также у компании появится больше возможностей для поддержки профильных инвесторов, нацеленных на Узбекистан.

Страховая компания Gross была основана в 2011 году. По итогам активной деятельности, внедрения инноваций и и развития сети филиалов, а также благодаря профессиональной команде и оперативной работе с клиентами компания стала одной из ведущих на национальном страховом рынке. Сегодня Gross предоставляет свои услуги по всему Узбекистану. Для клиентов Gross предусмотрена круглосуточная сервисная поддержка без выходных в режиме 24/7 по единому телефону: 1166, а также возможность онлайн-оформления полисов страхования.

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