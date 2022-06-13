Президент Шавкат Мирзиёев 13 июня провел совещание по повышению эффективности в сфере стандартизации и сертификации, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, в Узбекистане международные стандарты внедряются во всех сферах экономики, к примеру, Global G.A.P. и Organic на сельскохозяйственных предприятиях, Oeko-Tex на предприятиях текстильной отрасли. В рамках системы GSP+ создана возможность беспошлинного экспорта в страны Европейского союза товаров 6200 видов.

Для гармонизации отечественных стандартов с требованиями мирового рынка указом президента от 2 июня 2021 года Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации было передано в ведение Министерства инвестиций и внешней торговли и реорганизовано в Агентство по техническому регулированию.

«Однако положительных сдвигов в повышении качества, создании современных лабораторий, содействии производителям и увеличении экспорта в сфере не наблюдается», — констатировалось на совещании.

Ведомства, ответственные за стандартизацию, карантин, ветеринарию и гигиенические лаборатории, не реализуют единую политику и не помогают предпринимателям, отметил президент.

В регионах имеется потребность в 150 лабораториях. Например, для экспорта сухофруктов необходимы лаборатории, способные проводить 27 видов анализов. Однако в стране нет ни одной такой лаборатории, говорилось на совещании. Многие предприниматели узнают о несоответствии их продукции установленным требованиям после того, как их товары уже прибыли в Европу, подчеркивается в сообщении.

В связи с этим на совещании определены дополнительные меры по повышению эффективности в области стандартизации, сертификации и метрологии, внедрению современных методов в процесс оценки соответствия.

Перед Агентством по техническому регулированию и руководителями отраслей поставлена задача тщательно изучить каждый вид продукции, внедрить необходимые стандарты и обновить лаборатории. Указано на возможность увеличения количества предприятий, соответствующих международным стандартам, в 3 раза — до 1200.

К примеру, экспорт предприятия UzTex в Чирчике увеличился после того, как было внедрено испытание продукции в соответствии с европейскими требованиями. Президент подчеркнул необходимость создания подобных лабораторий в текстильной, кожевенно-обувной, электротехнической, машиностроительной и химической промышленности.

Глава государства дал указание принять участие до конца года в 27 международных выставках и обеспечить выход предпринимателей на европейский рынок.

Положительный опыт есть и в аграрном секторе, отмечалось на совещании. Например, на предприятии Samfruit в Самаркандской области весь процесс от заготовки овощей и фруктов до экспорта организован в соответствии с международными требованиями. В этом году компания планирует экспортировать в Европу продукцию на 10 млн долларов.

Перед Агентством по карантину и защите растений поставлена задача совместно с хокимами регионов привести 200 тысяч га плодоовощных площадей в соответствие с международными стандартами.

В целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов поручено провести международную аккредитацию 14 лабораторий в Каракалпакстане и областных центрах, современное оснащение 13 областных агрохимических лабораторий.

Государственному таможенному комитету поручено организовать выдачу всех видов сертификатов и разрешений на экспорт, импорт и транзит через информационную систему «Единое окно».

Подчеркнута важность обучить дополнительно 3000 специалистов предприятий и организаций работе в данной сфере.