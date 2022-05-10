Более 250 коттеджей комплекса Sizning Shahardagi Hovlingiz разместятся на территории площадью 86 тысяч кв. м в Мирабадском районе Ташкента, всего в нескольких минутах от сквера Амира Темура. Дома площадью 135 и 194 кв. м рассчитаны на пять или шесть жилых комнат, просторную кухню с панорамными окнами и несколько санузлов.

Совсем недавно в продажу поступила новая фаза коттеджного комплекса. Здесь, помимо прочих преимуществ, предусмотрены подвалы площадью от 68 до 97 кв. м, а также навесы для автотранспорта. Все коттеджи продаются с перегородками и фасадной отделкой.





Иметь собственный двор, где можно выпить чашечку горячего чая, сидя на тапчане, собраться теплым вечером на семейный ужин или спокойно отпустить детей на прогулку — это приятно. Площадь свободной территории дворов варьируется от 97 до 107 кв. м.

Сейчас девелопер предлагает выгодную рассрочку на 12 месяцев.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: hovlingiz.uz

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