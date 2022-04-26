В горной местности Дехканабадского района Кашкадарьи экологи встретили бурую медведицу с двумя медвежатами, об этом 25 апреля сообщил Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды. Снимки животных сделаны в махаллинском сходе граждан «Теракли».

26 апреля издание Kun.uz получило сообщение о том, что как минимум один из медвежат убит местными жителями семь дней назад.

На видео, которое прислали в редакцию, мужчина показывает тушу животного со следами крови. Мужской голос за кадром спрашивает: «Зўрми?» («Классно?») — и получает ответ: «Зўр».

Скриншот видео Kun.uz

Тянь-шаньский бурый медведь занесён в Красную книгу Узбекистана и охраняется. Детёныши появляются в январе-феврале, медведица с медвежатами покидают берлогу в марте-апреле. Жизни бурых медведей угрожают браконьеры.

Фото медведицы с двумя медвежатами, опубликованное Госкомэкологии 25 апреля.