Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса в первом чтении приняли законопроект о расширении полномочий сотрудников Национальной гвардии. Об этом 19 апреля сообщил депутат Расул Кушербаев.
В частности, предлагается предоставить Нацгвардии право рассматривать дела о правонарушениях по следующим статьям Кодекса об административной ответственности и налагать штрафы:
- часть 1 статьи 187 (употребление алкогольной продукции в общественных местах);
- статья 188 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение);
- статья 188−2 (допущение нахождения несовершеннолетнего в местах развлечений (досуга) в ночное время);
- статья 192 (нарушение требований по борьбе с бытовым шумом).
Кроме того, в случае выявления административных правонарушений, предусмотренных следующими статьями КоАО, должностные лица Национальной гвардии смогут составлять протоколы об административном правонарушении и направлять их для рассмотрения в суд.
- 61 (мелкое хищение);
- 183 (мелкое хулиганство);
- 184−2 (незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания);
- 184−3 (изготовление, хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду);
- 185 (стрельба из огнестрельного оружия с нарушением установленного порядка);
- 185−1 (незаконный оборот пиротехнических изделий, за исключением правонарушений, связанных с нарушением таможенного законодательства)
- 185−2 (ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия);
- 185−3 (Незаконный оборот предметов, оборот которых в качестве гражданского и служебного оружия запрещён на территории Республики Узбекистан);
- 186 (изготовление с целью сбыта или сбыт гражданами крепких спиртных напитков домашней выработки);
- часть 2 статьи 187 (употребление алкогольной продукции в общественных местах, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания)
- 188−1 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения);
- 188−3 (попрошайничество);
- 189 (изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции);
- 189−1 (изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости);
- 190 (занятие проституцией);
- 191 (азартные и другие основанные на риске игры);
- 194−1 (невыполнение законных требований военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии Республики Узбекистан);
- 195−1 (противодействие выполнению служебного долга военнослужащими (сотрудниками) Национальной гвардии Республики Узбекистан);
- 196 (непринятие мер по выполнению письменных представлений Национальной гвардии Республики Узбекистан и органов внутренних дел по устранению причин и условий правонарушений — в части, относящейся к Нацгвардии)
- 210−1 (нарушение пропускного режима на особо важных и категорированных объектах или невыполнение обязанностей по обеспечению их охраны).