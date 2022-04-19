Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса в первом чтении приняли законопроект о расширении полномочий сотрудников Национальной гвардии. Об этом 19 апреля сообщил депутат Расул Кушербаев.

В частности, предлагается предоставить Нацгвардии право рассматривать дела о правонарушениях по следующим статьям Кодекса об административной ответственности и налагать штрафы:

часть 1 статьи 187 (употребление алкогольной продукции в общественных местах);

статья 188 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение);

статья 188−2 (допущение нахождения несовершеннолетнего в местах развлечений (досуга) в ночное время);

статья 192 (нарушение требований по борьбе с бытовым шумом).

Кроме того, в случае выявления административных правонарушений, предусмотренных следующими статьями КоАО, должностные лица Национальной гвардии смогут составлять протоколы об административном правонарушении и направлять их для рассмотрения в суд.