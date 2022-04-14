Асфальтирование — одна из актуальных решений проблем дорожно-строительных работ. Такой способ благоустройства территорий, дорог и магистралей имеет ряд преимуществ. Среди них:

простой и быстрый способ ремонта и строительства;

устойчивость покрытия к агрессивным химическим веществам;

стойкость к плохим погодным условиям, перепадам температур;

возможность демонтажа и восстановления;

долговечное полотно, которое способно выдерживать интенсивные ежедневные нагрузки;

невысокая себестоимость материала.





В то же время асфальтирование дорог — сложный и трудоемкий процесс, который включает в себя не только укладку асфальтобетонной смеси, но подготовительные работы и в завершающей части — уплотнение слоя. Этот процесс стоит доверить профессионалам, таким как Ideal Road Construction.

Ideal Road Construction вот уже более 15 лет под торговой маркой Asfalt.uz осуществляет работы по асфальтированию дорог. Профессиональная укладка асфальта «под ключ» — одно из основных направлений деятельности компании. Asfalt.uz принимает заказы любых масштабов и осуществляет деятельность по всему Узбекистану.

Заказчики Asfalt.uz знают компанию как ответственного и надежного исполнителя с приемлемыми ценами и штатом профессионалов в области дорожного строительства.





Услуги, которые предлагает Asfalt.uz:

асфальтировка;

разметка дорог;

строительство дорог в частном секторе;

ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия;

отсыпка дорог асфальтной крошкой, песком, щебнем;

установка бортового камня, поребриков, лотков и люков;

планировка, уплотнение, завоз и вывоз грунта;

благоустройство территории.

Благодаря многолетнему опыту, собственному парку спецоборудования и высококвалифицированным специалистам компания занимает одну из ведущих позиций на рынке Узбекистана. За весь период деятельности командой Asfalt.uz заасфальтирована территория площадью более 1 млн кв. м.

Компания принимает заказы любого объема: от асфальтирования дорог внутри жилых домов до длинных трасс. Проект может быть масштабным и сложным, однако цена его реализации все равно будет оставаться в доступных пределах.





Строительная компания Ideal Road Construction выполнит весь спектр услуг на высоком уровне. Специалисты качественно и оперативно проведут любые дорожные работы, в том числе асфальтирование дорог и благоустройство территории. Также есть возможность бесплатного замера территории.

Ideal Road Construction ведет активное сотрудничество с различными предприятиями, бизнес-центрами, гипермаркетами, складскими и торговыми комплексами. Сырье закупает только у проверенных и ответственных поставщиков.

Для постоянных клиентов предусмотрены гибкие условия оплаты, включая скидки.

Телефоны: (+998) 90−936−44−44, (+998) 94−669−99−99.

Сайт: asfalt.uz

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