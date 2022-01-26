Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на расширенном совещании в среду затронул вопрос нарушения работы энергосистемы страны, последствия которого до сих пор устраняются. Выдержку из выступления главы государства привёл его пресс-секретарь Шерзод Асадов. «Газета.uz» публикует её целиком.

«Сегодня мы живём в глобализованном мире, где всё друг с другом взаимосвязано. Жизнь каждого человека всё больше становится связанной с жизнью всего человечества.

Разные социально-экономические процессы, происходящие в далёких и близких регионах, техногенные катастрофы не могут не оказывать влияния и на нас.

Вот, вчера все мы стали свидетелями того, как техническое отключение подачи электроэнергии в мгновение отразилось эхом на жизни всего региона.

В тот же момент, узнав об этой аварии, я сразу дал поручение создать правительственную комиссию. Находясь в постоянном контакте с комиссией, руководителями отраслей и регионов, взял под личный контроль работы по предотвращению негативного влияния аварии и её последствий на экономику и жизнь населения.

Последствия аварии поэтапно устраняются благодаря совместной слаженной работе в этой экстремальной ситуации энергетической, нефтегазовой, коммунальной сфер, транспорта, хокимиятов, сфер здравоохранения, чрезвычайных ситуаций и правоохранительных органов, средств массовой информации.

В то же время в данной ситуации наш народ также правильно принял ситуацию и не поддался панике.

Пользуясь случаем, хочу выразить свою признательность в первую очередь нашему терпеливому народу, а также сотрудникам всех сфер и ведомств, проявившим самоотверженность при ликвидации [последствий аварии], средствам массовой информации и представителям социальных сетей.

Мы должны сделать правильные выводы из этой ситуации и строить прогресс Узбекистана в ещё большей связке с глобальными проблемами нашего времени. В этом отношении мы должны всегда быть готовыми к предотвращению существующих угроз и проблем.

Мирная и спокойная жизнь не падает с неба. Эту жизнь надо ценить, беречь, эту жизнь надо защищать".