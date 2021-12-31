20 и 21 декабря прошел Ташкентский молодежный форум, организованный хокимиятом Ташкента. Компания AhadMix Group стала партнером этого масштабного события по технической поддержке.





AhadMix Group более 11 лет занимается техническим оформлением мероприятий разного уровня и имеет весь арсенал оборудования от проверенных производителей.

Техническая подготовка к форуму заняла более двух недель. В первую очередь разрабатывалась концепция светового шоу церемонии открытия форума с использованием 3D-визуализации. Разработка мероприятия в 3D-пространстве помогла спроектировать правильную постановку сцены, световых приборов, светодиодных экранов, спецэффектов и других атрибутов шоу.





Монтаж оборудования занял более семи дней, в ходе которого командой AhadMix Group было установлено более 550 единиц светового оборудования. Компания использует световые приборы от одного из ведущих производителей — Light Sky, который пользуется большим спросом у мировых организаторов световых шоу.





Во время проведения форума сотрудники компании полностью отвечали за техническое сопровождение значимых моментов, которые проходили в конгресс-холе: церемонии открытия, встреч со спикерами, мастер-классов, показа мод, концерта Национального симфонического оркестра Узбекистана и прочего.

Участие в таком масштабном проекте, как Ташкентский молодежный форум, для компании AhadMix Group — это возможность поиска нестандартных технических решений и показатель доверия со стороны организаторов форума — хокимията Ташкента и Национальной кинокомиссии Узбекистана (Uzbekistan National Film Commission).

Компания AhadMix Group всегда открыта сотрудничеству и новым проектам, а специалисты компании могут проконсультировать по всем вопросам технической поддержки. Для проведения яркого и запоминающегося мероприятия в аренду предоставляется следующее оборудование:

светодиодные экраны разного типа;

световое оборудование;

оборудование для спецэффектов: генераторы дыма, огня, тумана, снега;

конструкции для сцен;

конференц-системы;

звуковое оборудование;

оборудование для видеоконференций.

Телефон: (+998) 94−657−33−33.

Сайт: ahadmix.uz

Facebook: fb.com/ahadmixgroup

Instagram: @ahadmix_group

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