20 и 21 декабря прошел Ташкентский молодежный форум, организованный хокимиятом Ташкента. Компания AhadMix Group стала партнером этого масштабного события по технической поддержке.
AhadMix Group более 11 лет занимается техническим оформлением мероприятий разного уровня и имеет весь арсенал оборудования от проверенных производителей.
Техническая подготовка к форуму заняла более двух недель. В первую очередь разрабатывалась концепция светового шоу церемонии открытия форума с использованием 3D-визуализации. Разработка мероприятия в 3D-пространстве помогла спроектировать правильную постановку сцены, световых приборов, светодиодных экранов, спецэффектов и других атрибутов шоу.
Монтаж оборудования занял более семи дней, в ходе которого командой AhadMix Group было установлено более 550 единиц светового оборудования. Компания использует световые приборы от одного из ведущих производителей — Light Sky, который пользуется большим спросом у мировых организаторов световых шоу.
Во время проведения форума сотрудники компании полностью отвечали за техническое сопровождение значимых моментов, которые проходили в конгресс-холе: церемонии открытия, встреч со спикерами, мастер-классов, показа мод, концерта Национального симфонического оркестра Узбекистана и прочего.
Участие в таком масштабном проекте, как Ташкентский молодежный форум, для компании AhadMix Group — это возможность поиска нестандартных технических решений и показатель доверия со стороны организаторов форума — хокимията Ташкента и Национальной кинокомиссии Узбекистана (Uzbekistan National Film Commission).
Компания AhadMix Group всегда открыта сотрудничеству и новым проектам, а специалисты компании могут проконсультировать по всем вопросам технической поддержки. Для проведения яркого и запоминающегося мероприятия в аренду предоставляется следующее оборудование:
- светодиодные экраны разного типа;
- световое оборудование;
- оборудование для спецэффектов: генераторы дыма, огня, тумана, снега;
- конструкции для сцен;
- конференц-системы;
- звуковое оборудование;
- оборудование для видеоконференций.
Телефон: (+998) 94−657−33−33.
Сайт: ahadmix.uz
Facebook: fb.com/ahadmixgroup
Instagram: @ahadmix_group
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