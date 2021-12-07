Страны СНГ создали совместную систему связи вооружённых сил для обмена информацией и координации взаимодействия между армиями стран содружества, сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующее соглашение.

Документ, заключённый на неопределённый срок, вступил в силу для России с 28 ноября 2021 года, при этом он остаётся открытым для вступления любого государства-участника СНГ. Помимо России, на сегодняшний день к нему присоединились Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Предполагается, что основными задачами данной системы станут предоставление услуг связи и обмен информацией между ВС стран-участниц соглашения, взаимодействие в военной сфере, приведение к совместимости национальных систем связи и спецсвязи стран содружества.

Координацию данной системы будет вести комитет начальников связи вооружённых сил государств-участников СНГ, председателем которого станет начальник главного управления связи ВС России.

Согласно документу, часть сил и средств объединённой системы связи будет нести постоянное боевое дежурство с командных пунктов стран-участников соглашения.

При этом участники соглашения обязуются не передавать информацию, полученную в рамках работы данной системы связи, третьим странам, а также не использовать получаемые данные в ущерб другим членам данного договора.