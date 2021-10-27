Любые домашние дела становятся проще, когда есть помощник. Сегодня это не обязательно должен быть человек. Приложение LG ThinQ обеспечит полный контроль вашего умного дома. Вы можете управлять всей подключенной к приложению техникой, где бы не находились.

Установив приложение LG ThinQ на мобильный телефон, можно запускать, останавливать и проверять состояние стиральной и сушильной машины, управлять телевизором, холодильником, кондиционером, стайлером для одежды, очистителем воздуха или умной колонкой.

По дороге с работы домой можно заранее дать команду кондиционеру на установку комфортной для вас температуры, а климатической системе поставить задачу увлажнить и очистить воздух. Стиральная машина запустит нужную программу без вашего физического присутствия, останется лишь достать постиранные вещи и высушить их с помощью сушильной машины, которая получит информацию о типе ткани от стиральной машины.

Приложение безостановочно отслеживает состояние подключенных бытовых приборов и моментально уведомит вас о каких-либо проблемах или неисправностях в случае их возникновения.

Вы также можете управлять домом через программу на телевизоре или с помощью голосовых команд и умной колонки с Алисой. Голосовой ассистент поможет управлять всеми устройствами в доме: запустить работу стайлера для одежды или очистителя воздуха, не отвлекаясь от работы за компьютером или просмотра телевизора.

Голосовые запросы помогут организовать досуг в считанные секунды — LG ThinQ выдаст рекомендации по фильмам, телепрограммам или каналам на основании того, что вы чаще всего смотрите.





Скачать приложение — App Store и Google Play.

Как зарегистрироваться и добавить устройства в приложение LG ThinQ:













С надежными помощниками жизнь становится лучше.

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