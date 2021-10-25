Новые модели бизнес-ноутбуков ASUS ExpertBook — премиальный B9450 и бюджетный L1500 — стали доступны на рынке Узбекистана. Сенсорный цифровой блок NumPad 2.0, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, механическая шторка на веб-камере и другие фишки моделей призваны облегчить рабочие процессы.

ASUS ExpertBook B9450

Легкий ExpertBook B9450 с 14-дюймовым экраном весит всего 870 г. Невероятно компактный, но в то же время мощный и прочный — ExpertBook B9450 станет подходящим партнером в мире современного бизнеса. Таких характеристик производитель добился за счет производства корпуса из магний-литиевого сплава. B9450 легко поместится в любой рюкзак или сумку — толщина ноутбука всего 14,9 мм.





За высокую производительность модели отвечает Intel Core vPro 10-го поколения. ExpertBook B9450FA предлагает одно из ведущих решений с точки зрения вычислительной мощи, энергоэффективности и интерфейсов. Об этом свидетельствует сертификация Project Athena от компании Intel

На скорость работы B9450 также влияет емкая оперативная память в 16 ГБ и наличие двух твердотельных накопителей: один — для системных файлов, второй — личное хранилище. В сумме владелец получает до 2 ТБ памяти.

Не менее важен высокоскоростной доступ к интернету. В ExpertBook B9450 за это отвечает беспроводной модуль Wi-Fi 6 (802.11ax). Это новый стандарт беспроводной передачи данных с расширенной пропускной способности сети и увеличением максимальной скорости. Вместе с технологией ASUS Wi-Fi Master модуль гарантирует стабильное беспроводное соединение на расстоянии до 300 м от маршрутизатора.

Выносливый и бережливый

Благодаря емкому аккумулятору и энергосберегающей технологии PSR время автономной работы B9450FA достигает 24 часов. Поэтому ноутбук можно смело брать с собой в дорогу, не переживая, что батарея разрядится в неподходящий момент. А в экстренном случае ноутбук зарядится быстро — за 39 минут уровень заряда поднимется с 0% до 60%.





Длительная работоспособность обусловлена не только емкостью аккумулятора, но и наличием PSR. Panel Self Refresh — технология, которая снижает частоту обновления экрана. Это приводит к уменьшению мощности потребления дисплея и экономии заряда ноутбука.

Четкое изображение в солнечный день

Дисплей — еще один повод для гордости ExpertBook B9450. Экран занимает почти всю поверхность: за счет 4-миллиметровых боковых рамок относительная площадь экрана составляет 94%.

Для борьбы с отражениями от ярких источников света, мешающими видеть то, что выводится на экран, служит специальное антибликовое покрытие и хорошие углы обзора. При изменении положения экрана или смене освещения ExpertBook B9450 не доставит дискомфорта в работе.

Чистое звучание в шумной обстановке

Аудиосистема ноутбука ExpertBook B9 — это четыре микрофона дальнего действия, интеллектуальный усилитель и динамики с сертификацией Harman Kardon. Два сертифицированных динамика создают объемное звучание. Четыре микрофона распознают голос даже с дальнего расстояния и очищают от посторонних шумов. Аудиосистема поможет тем, кто работает из дома — видеоконференции пройдут на высоком уровне без дополнительной гарнитуры.





Подключение периферийных устройств для многозадачности

ExpertBook B9450 оснащен разъемами на все случаи жизни. Два из них — Thunderbolt 3, с помощью которых можно последовательно подключить до шести устройств: от док-станций и внешних накопителей, до мониторов и ноутбуков. Среди прочих — USB 3.1 Gen 2, стандартный HDMI для дополнительного монитора и micro-HDMI для работы в проводной сети.





С помощью программной функции Link to MyASUS ноутбук ExpertBook B9450FA связывается со смартфоном. Пользователь может продублировать экраны на обоих устройствах, использовать смартфон в качестве дополнительного дисплея, открывать файлы на двух экранах или же использовать смартфон для отображения информации, транслируемой на видеоконференции.

Безопасность и надежность превыше всего

ExpertBook B9450 легко переносит мобильный образ жизни, так как соответствует американскому военному стандарту MIL-STD-810G. Тесты ASUS доказали прочность ноутбука:

дисплейный шарнир выдерживает до 50 тысяч циклов открытия и закрытия;

разъемы способны подключать и отключать кабель до 5000 раз;

корпус выдерживает давление силой 30 кг без вреда для дисплея;

прочность клавиатуры — до 10 млн нажатий;

ноутбук во включенном состоянии выдерживает падение с высоты 120 см без серьезных повреждений, работает при влажности 85% и температуре воздуха от 0 °C до 50 °C.

В модели B9450 предусмотрен слот для кенсингстонского замка, который убережет владельца от кражи устройства в общественных местах.

Из дополнительных плюшек: на веб-камере установлена шторка. Ее можно все время держать закрытой, а открывать только на важных видеовстречах.

Ноутбуки ASUS коммерческой серии оснащены полноценными средствами защиты конфиденциальных данных. Для аутентификации пользователя доступны ИК-камера, способная распознавать изображение даже в темноте, и сканер отпечатков пальцев на кнопке включения. За сохранность паролей и ключей шифрования отвечает криптопроцессор TPM 2.0. Так все конфиденциальные данные будут доступны только конкретному человеку.





Удобство — в мелочах

Клавиатура оснащена подсветкой, которая поможет работать даже в полной темноте. Ей не страшны случайные брызги — клавиатура способна выдержать попадание до 66 куб. см влаги.

Еще одна особенность модели — NumberPad 2.0. Это тачпад, на поверхности которого появляются клавиши для ввода чисел, если нажать на соответствующую пиктограмму в верхнем левом углу. Его необязательно постоянно выключать: тачпад распознает движения пальцев, имитирующие работу с курсором или клавишами.

ASUS ExpertBook L1500

Модель L1500 — это корпоративный ноутбук средней ценовой категории. 15-дюймовый лэптоп весом в 1,72 кг сочетает высокую производительность, повышенную прочность и множество дополнительных функций, направленных на повышение продуктивности.

За производительность L1500 отвечает процессор AMD вплоть до Ryzen 7 3700U в зависимости от конфигурации. А помогают оперативка до 32 ГБ и два твердотельных накопителя, в сумме дающих пользователю 3 ТБ хранилища.

Скоростное беспроводное соединение также, как и в модели B9450, достигается с помощью модуля Wi-Fi 6. А благодаря технологии Wi-Fi Master ноутбук подключится к стабильной точке доступа с надежным соединением.





Дисплей с узкой рамкой

Ее ширина по бокам всего 6,4 мм — рамка не заметна глазу при работе. Благодаря такой конструкции относительная площадь экрана составляет 90%.

Дисплей защищает глаза от усталости при многочасовой работе из-за низкой интенсивности синего. Эта характеристика подтверждена сертификацией TÜV Rheinland.

Все необходимое для проведения видеоконференций

В эпоху видеоконференций важно быть услышанным, что иногда трудно сделать из-за отсутствия подходящей гарнитуры. Для L1500 дополнительные микрофон и наушники не потребуются. Производитель оснастил модель двусторонним шумоподавлением на базе ИИ, которое очищает речь от посторонних звуков. Здесь пользователю доступны два режима:

Single-Presenter — когда говорящий сидит перед ноутбуком;

Multi-Presenter — для групповых видеозвонков, где голоса идут с нескольких направлений.





Еще одна функция — Speaker — выделяет голос из потока шума, чтобы пользователь мог без помех слышать собеседников.

Безопасность во всем

Данные в L1500 будут защищены не менее надежно, чем в B9450. В кнопку питания также встроен сканер отпечатков пальцев, шторка веб-камеры предотвращает случайное включение, за сохранность паролей и ключей шифрования отвечает криптопроцессор TPM 2.0.

Корпус ExpertBook L1500 защищен не хуже, чем файлы пользователя. Это подтверждается соответствием военно-промышленному стандарту MIL-STD-810H и внутренними тестами ASUS. Ноутбук прошел проверку на удары, падение и работу в экстремальных условиях.

Чтобы сделать ноутбук прочнее, в его конструкции используются дополнительные усилительные элементы:

долговечное покрытие крышки из алюминиевого сплава;

клавиатурная рама, которая увеличивает структурную прочность корпуса;

пеноматериал, предотвращающий повреждение жесткого диска из-за ударов и тряски.

У L1500 также предусмотрен слот для замка Kensington для защиты от кражи.





Полезные функции

L1500 оснащен необходимым функционалом для комфортной работы, вроде подсветки клавиатуры. Еще работу с ноутбуком упрощает шарнир ErgoLift, приподнимающий клавиатуру и раскрывающий экран на 180 градусов.

Для работы сразу с несколькими устройствами предусмотрены разъем USB 3.2 Gen2 Type-C, два разъема USB 2.0 Type-A, HDMI, слот для microSD и Ethernet.

Бизнес-ноутбуки ExpertBook B9450 и L1500 можно приобрести на сайте olcha.uz.

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