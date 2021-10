Компания Hilton объявила об открытии отеля Hampton by Hilton Tashkent. Владельцем отеля является ООО Asia Star Plaza, а в роли управляющей компании выступает Wellmore Hotel Development. Отель Hampton by Hilton Tashkent предлагает путешественникам 175 современных и просторных номеров, а также качественные услуги и комфортные условия для проживания и услуги.

В Hampton by Hilton Tashkent гости смогут забыть о проблемах и приятно проводить время на всей территории отеля, дизайн которого интуитивно понятен и создает привлекательную и знакомую атмосферу. Гости Hampton by Hilton могут с уверенностью рассчитывать на продуманное оформление номеров, подкрепленное гарантией удовлетворенности бренда.





Отель Hampton by Hilton Tashkent расположен в центре Ташкента, в нескольких минутах ходьбы от основных достопримечательностей города, таких как музей Амира Темура, Дворец международных форумов «Узбекистан» и знаменитый Алайский базар. Расстояние от отеля до Международного аэропорта «Ташкент» — всего в 7 км. К услугам гостей отеля — бизнес-центр, тренажерный зал, конференц-залы, а также ресторан и бар.





У каждого гостя Hampton by Hilton Tashkent будет возможность по достоинству оценить фирменный бесплатный горячий завтрак с ассортиментом полезных для здоровья блюд, наборы для завтрака On the Run и бесплатный Wi-Fi в каждом номере. Hampton продолжает занимать одну из лидирующих позиций с точки зрения обслуживания гостей. А члены команды Hampton by Hilton всегда стремятся предоставлять дружелюбное и аутентичное обслуживание, подкрепленное 100-процентной гарантией Hampton Guarantee — одной из ведущих в отрасли.





Hampton by Hilton Tashkent вместе с другими 18 гостиничными брендами Hilton является частью отмеченной наградами программы лояльности гостей Hilton Honors. Участники Hilton Honors, которые бронируют проживание напрямую через предпочтительные каналы Hilton, имеют доступ к мгновенным преимуществам, включая гибкий слайдер оплаты, который дает возможность участникам выбирать практически любую комбинацию баллов и денег для бронирования проживания, эксклюзивную скидку для участников, а также бесплатный стандартный Wi-Fi.





Участники программы также пользуются популярными цифровыми инструментами, доступными исключительно через мобильное приложение Hilton Honors (Android, iOS), благодаря которому они могут зарегистрироваться, выбрать свой номер и получить доступ к нему с помощью цифрового ключа.

Бренд Hampton by Hilton, включая Hampton Inn by Hilton и Hampton Inn & Suites by Hilton, последние 10 лет входит в рейтинг лучших франшиз в области гостиничного бизнеса по версии Entrepreneur. Компания обслуживает, ориентируясь на качество и разумный подход к расходам путешественников, в более 2700 отелях в 31 стране по всему миру. Бренд продолжает быть одним из ведущих в своем сегменте, предлагая гостям высококачественные, тщательно продуманные пространства и удобства, такие как современные и просторные номера, бесплатный Wi-Fi и бесплатный завтрак.

Hampton by Hilton стремится предоставлять исключительно дружелюбный и аутентичный сервис, на который распространяется 100-процентная гарантия Hampton Guaranteе.

Можно получить удовольствие от пребывания в Hampton by Hilton, забронировав номер на сайте hampton.com или через приложение Hilton Honors. Участники Hilton Honors, бронирующие номера напрямую через предпочтительные каналы Hilton, получают мгновенный доступ ко всем преимуществам.

Для получения дополнительной информации или бронирования номеров можно посетить Hampton by Hilton Tashkent или позвонить по телефону: (+998) 71−205−22−00.

Адрес: ул. Истикбол, 17.

Сайты: hampton.com, newsroom.hilton.com/hampton.

Instagram: @hamptonbyhilton_tashkent

Facebook: fb.com/hamptonbyhilton.tashkent

