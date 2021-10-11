Первое в Центральной Азии отделение генных дерматозов открылось 10 октября на базе Республиканского специализированного медицинского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии при Минздраве Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщили в ННО «Капалак болалар» («Дети-бабочки»), благотворительной организации, которая занимается медико-социальной поддержкой пациентов с буллезным эпидермолизом и различными формами ихтиоза.

В организации отделения принял участие российский фонд «Дети-бабочки» при поддержке фонда «Искусство, наука и спорт» российского бизнесмена Алишера Усманова.

В открытии приняла участие актриса Ксения Раппопорт, одна попечителей российского фонда «Дети-бабочки».

В новом отделении смогут проходить комплексное обследование и симптоматическое лечение дети с редкими генетическими заболеваниями кожи: более 300 пациентов с буллезным эпидермолизом, свыше 2000 человек с ихтиозом, зарегистрированные в Узбекистане, а также пациенты из других стран Центральной и Восточной Азии, говорится в сообщении фонда. Отделение рассчитано на 24 места, при размещении с сопровождающим лицом.

Отделение предназначено для диагностики и лечения генетических заболеваний кожи, консультирования на предмет внекожных изменений, регулирования питания под руководством врачей-диетологов и гастроэнтерологов и оказания пациентам стоматологической помощи.

Пациенты с буллезным эпидермолизом смогут получить лечение согласно протоколам по ведению таких больных (бальнеотерапия, светолечение и другое), направленное на быстрое заживление высыпаний. Отделение оснащено современным процедурным оборудованием для водолечебных и светолечебных процедур, физиотерапии и мультидисциплинарного диагностирования.





«Благодаря накопленной экспертизе фонда „Дети-бабочки“ мы смогли поделиться большим практическим опытом в лечении генных дерматозов с зарубежными коллегами, провели обучение специалистов и выстроили с нуля работу учреждения. Теперь не только в России, но в Центральной Азии дети с редкими генетическими дерматозами смогут получить квалифицированную медицинскую помощь и пройти курсы реабилитации для поддержания здоровья в специализированном медицинском учреждении, где будут учтены все потребности и особенности таких больных», — отметила руководитель российского фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова.





Строительство отделения началось в 2020 году и было завершено в течение одного года. Интерьер помещения мало напоминает больницу, отмечается в сообщении.





Прием в отделении генодерматозов будут вести ведущие эксперты в области детской клинической дерматологии и других профилей. Команда врачей прошла обучение и стажировки в специализированных клиниках Израиля, Испании, Хорватии и России.