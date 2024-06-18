Этой весной мне довелось побывать во французской Тулузе, родном городе авиационного концерна Airbus. В свободное время я в обязательном порядке запланировал для себя посещение аэрокосмического музея Aeroscopia (Аэроскопия) и музея Ailes Anciennes Toulouse («Старые крылья Тулузы»). Пожалуй, знаковые места для любого человека, который увлекается авиацией.

Если Аэроскопия — это главный музей города, созданный при участии концерна Airbus и властей Тулузы, то общественный музей Ailes Anciennes — это результат волонтёрского движения!

В Аэроскопии собраны легендарные самолёты, такие как А300, первый самолёт, с которого началась история Airbus, «Конкорд», «Супер Гуппи», первый А380, А340−600, первый А320 и легенда 1950-х — «Супер Каравелла».

Первый А300 в Аэроскопии. Фото автора.

Первые А320 и А380 в Аэроскопии. Фото автора.

Один из первых А340−600. Самый длинный пассажирский самолёт в мире. Фото автора.

«Супер Гуппи» и «Миг-15». Под потолком висит «Блоха». Фото автора.

Внутри ангара можно увидеть самолёты начиная с 1930-х годов, такие как «Блоха», и заканчивая современными электрическими Airbus Zero emissions.

«Конкорд».Фото автора.

Электрическая летающая лаборатория Airbus E-fan. Фото автора.

В Ailes Anciennes можно встретить ещё более редкие самолёты, собранные по всей Франции и Европе.

«Старые крылья Тулузы». На переднем плане — знаменитый «Дассо Мираж 2000». Фото автора.

Ряд с истребителями. Фото автора.

На логотипе общественного музея красуется легендарный Breguet 761, один из первых двухпалубных самолётов. Он и является центральным экспонатом музея. Над ним в данный момент ведутся восстановительные работы.

Breguet 761, один из первых двухпалубных самолётов. Фото автора.

Логотип музея.

Но что удивительно, и в Аэроскопия, и в «Старых крыльях» есть советские истребители, к которым относятся одинаково бережно и с уважением.

Ангар музея. На восстановлении — знаменитый учебно-тренировочный «Дассо Альфа Джет». Фото автора.

На территории «Старых крыльев» функционирует ангар для ремонта самолётов, где в свободное от работы время волонтёры приходят и делают важную работу для сохранения авиационного наследия Франции, и не только, для будущих поколений.

Восстановленный тягач Magirus-Deutz 250 Orion 1950-х годов. Фото автора.

Уместить все, что я там увидел, в одну статью невозможно.

У Ташкента всё ещё есть шанс

У Узбекистана, и Ташкента в частности, также богатое авиационное наследие, которым стоит гордиться. Но ознакомиться с ним нет никакой возможности, а большая его часть за последние десятилетия просто утеряна. Тем не менее, в стране ещё есть экспонаты, которые можно сохранить, создав уникальный музей, привлекающий любителей авиации со всего мира.

В совсем недалёком прошлом из ворот Ташкентского авиационного завода имени Чкалова выкатывали самолёты и буксировали их на территорию лётно-испытательного транспортного комплекса (ЛИТК) неподалёку (на «Газете.uz» сохранились фоторепортажи об этом). На сегодняшний день завод, площади которого заняли разные производственные предприятия, уже не восстановить. Но на территории ЛИТК ещё остались самолёты как памятник заводу и авиационной истории страны.

Сегодня эти самолёты, среди которых есть единственные в своём роде и редкие экземпляры, могут быть под угрозой уничтожения. Город растёт, строятся новые массивы и жилые районы, бывший испытательный аэродром реконструируется, и старым самолётам, которые находятся здесь, может не найтись места. Хотя они могли бы стать прекрасными экспонатами авиационного музея, который по непонятной причине в Ташкенте так и не появился.

На территории ЛИТК стоит грузовая версия Ил-114Т — единственного в мире! Больше таких самолётов нет. Недалеко стоит Ан-8, редчайший грузовой самолёт, детище завода, на которых трудились авиастроители Узбекистана. Дальше — бывший военный борт номер один Ту-154-Б1 с богатой историей. Ту-134 — не менее важный борт. Да и в целом, все самолёты, которые здесь сохранились, очень ценны и должны быть сохранены.

Ту-154-Б1, ЛИТК. Фото прислано читателем.

Ту-134, ЛИТК. Фото прислано читателем.

Ил-114Т, ЛИТК. Фото прислано читателем.

Ан-8, ЛИТК. Фото прислано читателем.

Если к этому списку добавить такие редкие самолёты, как Ту-124 в Андижане, Hawker 800 в Термезе и редкую предсерийную модификацию Як-42 недалеко от Нукуса, то коллекция поистине может быть уникальной.

Ту-124, Андижанская область. Фото: Александр Беленький / macos.lj.com.

Hawker 800, Термез. Карты Google.

Як-42 близ Нукуса. Фото: starcom68.

Музей в Тулузе посещают более 120 тысяч посетителей в год. Вдумайтесь в эти цифры. Ташкентский музей также мог бы стать одной из самых популярных достопримечательностей Узбекистана. Учитывая, что в стране сейчас наблюдается авиационный бум, в Транспортном институте открылись курсы подготовки лётчиков и техников, к авиации растёт интерес молодёжи, музей стал бы ещё и местом для практики будущих специалистов.

Ташкентский авиационный музей может стать единственным во всём регионе Центральной Азии. От этого проекта выиграл бы не только город, а вся страна. В Ташкенте есть музей паровозов, хотя паровозы в Узбекистане даже не производились, так почему бы не сохранить самолёты, когда страна имеет огромную авиационную историю? Нужно только решение властей.

В год 100-летия гражданской авиации Узбекистана судьба самолётов на ЛИТК остаётся неизвестной. Не исключено, что они могут быть утеряны, как и многие самолёты, ушедшие на металлолом. Если не спасти эти самолёты сейчас, спасать может быть уже нечего. И важная часть истории страны и жизни тысяч людей останется только на фотографиях и в воспоминаниях.

Где должен быть музей

Лучшим и наименее затратным вариантом для реализации проекта стало бы создание музея на месте, где сейчас стоят самолеты.

Во-первых, это историческое место. Здесь в свой первый полёт отправлялись «Аны» и «Илы» перед сдачей эксплуатантам. Здесь начиналась история каждого борта, собранного на ТАПОиЧ. Поэтому лучше места для музея не придумать.

Во-вторых, не придётся перевозить экспонаты в другое место, что позволит избежать огромных расходов и потери времени на разборку и сборку самолётов. Нельзя не отметить, что разборка и повторная сборка крайне отрицательно скажется на состоянии самолетов.

В-третьих, музей будет примыкать к территории аэропорта «Восточный», который сейчас проходит реконструкцию. В будущем, когда количество экспонатов будет расти, есть теоретическая возможность восстановить некоторые самолёты до лётного состояния. Взлётно-посадочная полоса — под боком. Мировая практика показывает, что демонстрационные исторические полёты на старых самолётах привлекают авиационных туристов сотнями. Это не только даст возможность музею поддерживать себя финансово, приехавшие туристы будут посещать и другие места Ташкента и другие города, увеличивая поступления сферы туризма. Немаловажным плюсом будет то, что музей в будущем может принимать экспонаты, прилетающие своим ходом. Многие музеи мира имеют или специально строят площадку под взлётно-посадочную полосу. В случае Ташкента всё это уже есть.

В-четвёртых, близкое расположение к городу означает лёгкую доступность, в том числе на общественном транспорте. С учётом роста столицы и строительства Нового Ташкента музей мог бы, несомненно, стать одной из главных достопримечательностей города.

Суммируя вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что музей уже наполовину готов. Открыть его можно было бы после недолгой подготовки. В стране много энтузиастов, которые с удовольствием помогут сделать авиационный музей уютным и информативным.

Музей — это не просто место хранения самолётов. Это интерактивное место, где посетители могут увидеть модели самолётов, ознакомиться с историей создания самолётов, детская площадка, где дети могут в игровой форме знакомиться с азами авиации, техническая библиотека, технические кружки, кинозал, магазин сувениров и многое другое. При грамотном подходе музей можно сделать отличным общественным пространством, привлекающим горожан и гостей столицы в любое время дня и года.

Предыдущие попытки

Прошлым летом «Газета.uz» уже писала о том, что Аброр Сатимов вместе с другими любителями авиации и споттерами много лет безуспешно выступает с призывами власти открыть в Ташкенте музей авиации.

Надежда на создание хотя бы небольшого парка самолётов появилась осенью 2017 года, когда президент Узбекистана подписал постановление об открытии рядом с Астрономическим институтом парка астрономии и аэронавтики. В документе говорилось о размещении в парке макетов самолётов, находящиеся в ведении Министерства обороны, Национальной авиакомпании и Ташкентского механического завода (располагается на территории бывшего ТАПОиЧ). Летом 2019 года в компании, реализующей проект, сообщали, что она уже подписала договор с Минобороны на установку самолётов и вертолётов. С тех пор о проекте ничего не было известно. Осенью 2022 года появился проект решения правительства о создании на этом месте парка цветов.

В начале 2021 года хокимият столицы представлял проекты благоустройства и создания новых парков, среди которых было и предложение о создании парка авиации. Это проект также не был реализован.

В январе 2022 года правительство официально разрешило авиаспоттинг в аэропортах страны. При этом в постановлении об этом компании Uzbekistan Airports совместно с Минобороны и хокимиятом Ташкента поручалось в двухмесячный срок внести в Кабинет министров предложение о создании Национального музея авиации Узбекистана. О статусе проекта ничего не известно.