Министерство внутренних дел Узбекистана оснастило практически все подразделения на местах электрошоковыми устройствами (ЭШУ), сообщили в пресс-службе МВД.

Электрошокеры, электродубинки и электропистолеты выдаются сотрудникам органов внутренних дел для несения патрульно-постовой службы, а также обеспечения общественного порядка.

Порядок применения сотрудником правоохранительных органов специальных средств, в том числе ЭШУ, определен законом Узбекистана «Об органах внутренних дел», а также соответствующей инструкцией МВД.

«В частности, пользоваться ЭШУ разрешается только тем сотрудникам, которые получат сертификат, подтверждающий прохождение специальной подготовки, утверждённый Министерством внутренних дел и согласованный Министерством здравоохранения», — добавили в пресс-службе.

Сотрудник органов внутренних дел может применять ЭШУ при отражении нападения на себя или гражданина, пресечении преступления или правонарушения, задержании лица, застигнутого за преступлением и пытающегося скрыться, освобождении захваченных граждан и зданий и пресечении массовых беспорядков.

Электрошокеры, взятые на вооружение в Узбекистане, изготовлены в России заводом компании «Март групп».

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