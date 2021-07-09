Решением Сената Олий Мажлиса Мухсинхужа Турсунхуджаевич Абдурахмонов назначен послом Узбекистана в Японии, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Мухсинхужа Абдурахмонов родился в 1974 году в Ферганской области. Окончил Калифорнийский государственный университет (США) и Коммерческий университет Отару (Япония).

В 2004—2006 годах работал менеджером в Coca Cola Ichimligi Uzbekistan. В 2008—2018 годах был главным директором японской компании MTRUST. В 2018—2021 годах занимал пост заместителя хокима Ферганской области — начальника управления инвестиций и внешней торговли. С 2021 года до нынешнего назначения возглавлял департамент МИДа.