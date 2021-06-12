В конце мая в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как двое детей повесили собаку на дереве. В Управлении внутренних дел Наманганской области прокомментировали видео и сообщили, что животное находится в хорошем состоянии.

По данным УВД, 24 мая двое школьников из махалли «Сохибкор» Чартакского района вышли из дома с собакой, которая якобы нанесла ущерб домашней птице, и хотели оставить её в поле. «Не осознавая юридических последствий своих действий, они повесили собаку на чинаре», — говорится в сообщении.

Происходящее заснял житель махалли «Хайрли» И. Б. (2003 г. р.). Он отправил запись в группу одноклассников в Telegram. 27 мая учащийся 11-го класса школы разместил видеозапись в TikTok. Сейчас за собакой ухаживает один из мальчиков, повесивших её, отметили в пресс-службе УВД.

ОВД Чартакского района провело доследственную проверку по факту инцидента. Для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности оформлены соответствующие документы, говорится в сообщении.