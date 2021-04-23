Журналист информационного агентства Fergana.news (Россия) Саид Янышев осуждён за публикацию в Facebook-группе «SOS (Спасите наши души!) — Узбекистан» поста о строительстве жилого комплекса Modera Towers в Ташкенте. На процессе в Яккасарайском уголовном суде в пятницу он признан виновным в правонарушении по части 1 статьи 202−2 (Распространение ложной информации, в том числе в СМИ, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет, приводящее к унижению достоинства личности или дискредитации личности) Кодекса об административной ответственности.

О чем говорилось в публикации

В первоначальной версии своей публикации от 18 апреля Саид Янышев написал, что директор школы №160 Ирина Казакова «по информации жителей [махалли „Хамид Сулайманов“, на территории которой строится ЖК], получила от застройщика [Tako Sales] приличное вознаграждение», в связи c чем не возражала против строительства жилого комплекса Modera Towers и дала письменное согласие на него.

Ранее репортаж о строительстве ЖК с мнением жителей и комментариями экспертов был опубликован на сайте Fergana.news 15 февраля.

По словам Саида Янышева, на следующий день после публикации он удалил упоминание вознаграждения, так как получил комментарии читателей о порядочности директора. Тем не менее, Ирина Казакова подала иск, попросив суд разобраться в публикации Саида Янышева, в которой он обвиняет её в получении вознаграждения.

Иск также подала компания Tako Sales. В заявлении заместителя директора компании Джавохира Анварова говорится, что в своей публикации Саид Янышев «вместо реального анализа строительного объекта, используя СМИ и социальные сети, распространяет о компании ООО „Tako Sales“ заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство компании, а также подрывает репутацию инвестора».

Кроме того, компания указывает, что, публикуя информацию о намерениях активистов махалли «Хамид Сулайманов» встретиться у места строительства и пригласить на встречу руководство Tako Sales, представителей госструктур и журналистов, Саид Янышев «призывает людей к нарушению карантинных ограничений и на несанкционированный митинг». В этом заявлении компания просила возбудить уголовное дело.

Однако дело квалифицировали по части 1 статьи 202−2 КоАО. На судебном процессе присутствовал корреспондент «Газеты.uz».

Процесс

Заседание прошло под председательством судьи Хусанбоя Парпиева с участием секретаря Бахтишода Назарова. Сторону истца Ирины Казаковой представляли заместитель директора ООО «Tako Sales» Джавохир Анваров и юрист компании Азиз Давронбеков. Журналиста Саида Янышева представлял адвокат Бахтиёр Алланазаров.

Открытое судебное заседание прошло с участием СМИ, блогеров и около 20 представителей общественности. В начале процесса юрист Tako Sales Азиз Давронбеков высказался против видео- и аудиозаписи заседания. Ирина Казакова также заявила, что она против съёмки, но если у стороны ответчика есть разрешение, то она не возражает. По словам одной из присутствующих на процессе женщин, помощник судьи два раза подтвердил ей, что съемка будет разрешена. Судья Хусанбой Парпиев удовлетворил возражение истца и дал слово Саиду Янышеву.

Журналист частично признал свою вину. Он сказал, что в первоначальной публикации в Facebook были слова о том, что директор школы №160 дала своё согласие на строительство, так как «получила от застройщика вознаграждение».

«Есть вина в использовании этого слова. Остальное сказано жителями», — сказал Саид Янышев. Он добавил, что жители предоставили документы из различных инстанций о том, что строительство жилого комплекса ведётся с нарушениями.

«Вы говорите, что убрали [эти слова]. Вы лжёте», — сказала Ирина Казакова. С первоначальной версией публикации можно ознакомиться в истории правок, продолжила она.

Саид Янышев заявил, что его адвокат предоставил суду два варианта публикации: до и после редактирования.

«Уважаемый блогер, если бы вы были знакомы с работой интернета, вы бы знали, [что есть история правок]», — сказала директор школы и попросила принести в зал мобильный телефон с работающим интернетом, чтобы подтвердить это.

Юрист Tako Sales Азиз Давронбеков сказал, что в своей публикации Саид Янышев упомянул несколько аспектов, не соответствующих действительности. Когда говорится, что директор получила вознаграждение, речь идёт о взятке, продолжил он. Получение и дача взятки — это серьёзные уголовные статьи.

«Сказать: „со слов жителей“ может любой человек», — сказал Азиз Давронбеков.

Он добавил, что в публикации также говорится, что у застройщика нет разрешительных документов на строительство. Юрист спросил Саида Янышева, есть ли у него «юридический документ», подтверждающий, что у застройщика нет разрешительных документов на строительство.

Адвокат Саида Янышева Бахтиёр Алланазаров заявил, что жители махалли «Хамид Сулайманов» сделали запрос в Инспекцию по контролю в сфере строительства при Министерства строительства и получили ответ, что Tako Sales не может строить здание высотой в 25 этажей, так как разрешительных документов на это нет.

Бахтиёр Алланазаров продолжил, что в заключении инспекции говорится, что в период осуществления надзора за качеством строительно-монтажных работы были выявлены нарушения. Застройщику дано предписание №2351 от 13 ноября 2020 года для устранения недостатков. Однако недостатки устранены не были. Адвокат Саида Янышева продолжил, что директор Tako Sales обязался ознакомить жителей махалли с разрешительными документами и написал гарантийное письмо о том, что не будет производить строительные работы до ознакомления. Но работы продолжаются, заключил он.

Юрист Tako Sales Азиз Давронбеков, узнав, что заключение инспекции датируется 15 февраля, заявил, что документы уже есть. Он также спросил Саида Янышева, почему журналист указал, что работы ведутся на школьной площадке и что это означает.

Журналист ответил, что на месте стадиона школы вырыт котлован. Директор школы Ирина Казакова заявила, что строительство ЖК Modera Towers ведется по адресу улица Шота Руставели, 19, тогда как школа находится по адресу дом №21 на этой же улице.

Саид Янышев указал, что в своем материале на сайте Fergana.news и публикации в группе «SOS (Спасите наши души!) — Узбекистан» он рассказал позицию жителей.

Замдиректора Tako Sales Джавохир Анваров заявил, что журналист уходит от ответа. Азиз Давронбеков сказал, что в соответствии со статьей 28 закона о СМИ, «редактор (главный редактор), а также журналист не несут ответственности за распространение в средстве массовой информации материалов, не соответствующих действительности, в случаях, когда эти сведения взяты из официальных сообщений, получены через информационные агентства или пресс-службы государственных органов либо содержались в авторских выступлениях, передаваемых в эфир без предварительной записи». Соседи и жители не являются официальными источниками, если речь идёт о взятке, отметил Азиз Давронбеков.

Замдиректора Tako Sales попросил Сида Янышева предоставить официальные документы о том, что ЖК строится на самозахваченной территории (в публикации Саида Янышева было указано, что по итогам собрания жителей махалли «Хамид Сулайманов» было решено направить в Агентство по противодействию коррупции коллективное письмо-жалобу, в котором, в частности, будет также указано, что имеет место захват чужой территории: школьный двор используется в качестве стройплощадки).

Саид Янышев сказал, что самозахватом является строительство 25-этажного здания без разрешительных документов.

Замдиректора Tako Sales Жавохиржон Анваров заявил, что все документы есть. Об этом был уведомлён махаллинский комитет.

Адвокат Саида Янышева Бахтиёр Алланазаров сказал, что документов на строительство именно 25 этажей нет.

Джавохир Анваров показал адвокату журналиста копию документов. Посмотрев их, Бахтиёр Алланазаров заявил, что это не разрешительные документы, а «рекламный проект (фотографии с баннера — ред.) с какой-то печатью».

Юрист Tako Sales Азиз Давронбеков сказал, что это вопрос не к компании, а к госоргану, который это заключение дал. Он добавил, что в документах указана высота здания — 96 метров, и в эти 96 метро застройщик может поместить хоть 25, хоть 27 этажей. Адвокат Бахтиёр Алланазаров вновь сказал, что это не разрешительный документ.

Саид Янышев, сославшись на градостроительные нормы и правила, сказал, что расстояние между двумя зданиями должно составлять не менее двух высот самого высокого из этих зданий.

Судья Хусанбой Парпиев спросил, имеет ли Саид Янышев образование в сфере строительства. Журналист ответил отрицательно.

Азиз Давронбеков спросил Саида Янышева, есть ли у него экспертное заключение о том, что строительство ЖК нарушает градостроительные нормы и правила в части расстояния между зданиями.

В этот момент жительница махалли «Хамид Сулайманов» сказала, что бульдозеры заехали на территорию махалли 10 июля 2020 года и перекрыли улицу Кичик Миробод (Ивлеева). По её словам, у застройщика, «а по статусу инвестора», разрешений на строительство, хокима, технического задания, заключения геологов и экологов нет.

«Проект приостановлен. Директор четыре раза привлекался к административной ответственности», — сказала она.

Замдиректора Tako Sales Жавохиржон Анваров спросил, есть ли юридическое заключение о том, что у компании нет вышеперечисленных документов.

Саид Янышев ответил, что написал, что документов нет со слов жителей и указал это, так как застройщик не предоставил документы жителям.

Джавохир Анваров вновь спросил, есть ли юридические документы о самозахвате.

Саид Янышев ответил, что лично у него документов нет, но любой журналист, получивший информацию о нарушениях из нескольких источников, имеет право написать об этом статью.

Судья спросил Саида Янышева, можно ли распространять ложную информацию.

«Если бы мне один человек показал [заключение инспекции и другие документы], я бы не писал. Когда мне показали несколько человек, геологи и экологи дали свои комментарии, я и написал», — сказал журналист.

Джавохир Анваров и Азиз Давронбеков настаивали, что не получили ответ на свой вопрос, и напомнили, что им разрешено строить здание высотой 96 метров.

Бахтиёр Алланазаров вновь сказал, что это не разрешение, а рекламная картинка.

Саид Янышев добавил, что Инспекция по контролю в сфере строительства постановила пересмотреть документ о разрешении на строительство 96-метрового здания, который предоставила сторона застройщика.

Азиз Давронбеков заявил, что это не означает, что стройку нужно приостановить.

Саид Янышев спросил директора школы Ирину Казакову, относился ли бассейн к школе №160. Она ответила отрицательно. Саид Янышев заявил, что согласно его источникам, захват территории компанией Tako Sales имел место.

Азиз Давронбеков просил предоставить документ из кадастра.

Судья Хусанбой Парпиев спросил директора школы, захвачена ли школа. Ирина Казакова ответила, что во время карантина ГУНО и хокимият города дали ей полномочия заключить двусторонний договор об отведении компании Tako Sales во временное пользование территории стадиона школы для хранения строительных материалов. Взамен компания обязалась по окончании строительства ЖК построить школе современный стадион.

Ирина Казакова продолжила, что после подписания договора, документ был опубликован в Facebook. По её словам, все родители были ознакомлены, но никто не возразил против договора.

«Зато из-за вашей статьи моё имя полоскают. Пишут, что я строю этот дом, что я в нём квартиры получила. Всё из-за вашей статьи», — сказала она Саиду Янышеву.

Ирина Казакова добавила, что никто из родителей не жаловался на то, что школу «трясёт», как это указано в публикации Саида Янышева.

Адвокат Бахтиёр Алланазаров напомнил, что Ирина Казакова просила разобраться с тем, что написано в материале. Директор школы №160 сказала, что также просит наказать Саида Янышева — запретить ему писать в течение года. Адвокат журналиста сказал, что в заявлении об этом не сказано. Юрист Tako Sales сказал, что Ирина Казакова имеет право заявить об этом устно.

Бахтиёр Алланазаров продолжил, что у Саида Янышева есть заключение геологов. Представители Tako Sales заявили, что это не относится к процессу, на что адвокат журналиста заявил, что истец поднимал вопрос строительства и наличия документов, а геология пересекается со строительством зданий.

Замдиректора Tako Sales Джавохир Анваров сказал, что «за геологию» журналист ещё ответит в другом суде, и потребовал ответить на вопрос, есть ли у Саида Янышева юридический документ об отсутствии у компании разрешительных документов. Джавохир Анваров также сказал, что Саид Янышев мог бы сделать запросы в компанию и госорганы.

Адвокат Бахтиёр Алланазаров ответил, что запросы были отправлены. Но получили не разрешение на строительство, а «рекламу вдоль дороги».

Юрист Tako Sales Азиз Давронбеков заявил, что согласно закону, после получения разрешения можно менять проект сколько угодно.

Саид Янышев попросил суд позволить выступить жительнице махалли «Хамида Сулайманова», имеющей юридическое образование. Азиз Давронбеков заявил, что жительница не относится ни к одной из сторон, потому что речь идёт о взятке.

Саид Янышев спросил, почему в своём исковом заявлении Tako Sales пишет о своем предположении, что журналист «намерен дискредитировать конкурента (возможно, по заказу), распространяя заведомо ложную информацию, искажённые сведения через СМИ с целью нанесения вреда деловой репутации» компании. Он уточнил, о каких конкурентах речь.

Азиз Давронбеков ответил, что компания имеет право делать предположения. Он задался вопросом, почему Саид Янышев не пишет о других стройках.

Журналист напомнил, что писал о намерении снести дом №7 по улице Бабура и уже встречался с Азизом Давронбековым, который защищал застройщика ООО «Jemchug House», который намеревался снести историческое здание по этому адресу. Юрист Tako Sales сказал, что о доме №7 по улице Бабура писали другие журналисты.

Судья Хусанбой Парпиев дал последнее слово каждой стороне.

Замдиректора Tako Sales Джавохир Анваров сказал, что требует оштрафовать Саида Янышева на 100 БРВ и обязать его возместить моральный ущерб компании в размере 1 млрд сумов. Он сказал, что публикация Саида Янышева вредит статусу компании, которая инвестирует «сотни миллиардов».

Судья сказал, что по вопросу возмещения морального ущерба нужно обратиться в гражданский суд.

Директор школы №160 Ирина Казакова сказала, что статья Саида Янышева лживая. «Если вы журналист, у вас должны быть факты по всей информации». Она потребовала опубликовать официальное опровержение в группе «SOS (Спасите наши души!) — Узбекистан» утверждения о том, что она получала вознаграждение. Кроме того, Ирина Казакова попросила суд лишить журналиста права писать на год.

«Я зашла на вашу страницу, я знаю, вы много хорошего сделали. Но за мою честь [прошу лишить права писать]», — сказала она.

Адвокат Саида Янышева Бахтиёр Алланазаров сказал, что изменения в стране начались несколько лет назад. Журналистам позволили писать. Но система еще не до конца отработана.

«Мы это признаём. Янышев раскаялся. Но он исходил из того, что у людей страх. 25 этажей, под котлованом вода».

Бахтиёр Алланазаров назвал ситуацию резонансной и отметил, что о ситуации вокруг Саида Янышева уже известно международному сообществу. Об этом написал Комитет защиты журналистов — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Адвокат призвал стороны к пониманию, а застройщика — ко встрече с жителями и ознакомлению их с документами.

Обращаясь к Ирине Казаковой, Бахтиёр Алланазаров сказал, что писать — хлеб Саида Янышева.

«Вы более 40 лет в системе образования. Представьте, если бы вас отстранили от работы на год из-за ошибки», — сказал адвокат.

Он добавил, что Саид Янышев допустил ошибку, и попросил суд учесть раскаяние журналиста и смягчить приговор через статью 31 «Обстоятельства, отягчающие административную ответственность».

Суд спросил, раскаивается ли Саид Янышев. Журналист ответил утвердительно и добавил, что готов принести публичные извинения в части получения вознаграждения директором школы. Однако он не признал свою вину в части претензий застройщика.

Суд признал Саида Янышева виновным и, учитывая его раскаяние и принятие условий Ирины Казаковой об официальном опровержении ложной информации, назначил журналисту штраф в размере 5 БРВ.