Объём валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 апреля составил 32,6 млрд долларов, снизившись за месяц на 589,1 млн долларов. С начала года показатель уменьшился на 2,2 млрд долларов, следует из данных Центрального банка.

Чистые золотовалютные резервы (разница между валовыми резервами и обязательствами в свободно конвертируемой валюте) сократились на 771,8 млн долларов — до 31,6 млрд долларов.

Золотовалютные резервы страны снижаются третий месяц подряд. В марте золота в резервах стало больше на 0,2 млн тройских унций (около 6,2 тонн), их общее число достигло 11,4 млн унций (около 323 тонн). Однако стоимость этих резервов снизилась на 450,9 млн долларов, поскольку этот драгметалл в марте дешевел.

Источник: РБК

В частности, если 1 марта цена на золото составляла 1738,8 доллара за унцию, то 30 марта она опустилась до 1687,8, а затем к 1 апреля отыграла снижение — 1729,3 долларов. Негативно на стоимость металла также влияет рост доходности десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries).

Резервы Узбекистана в иностранной валюте тоже уменьшились на 132,4 млн долларов.



