Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 13 апреля поручил расширить поддержку предпринимательства среди молодёжи и возможности их трудоустройства, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Соответствующий новый механизм в течение месяца должны разработать вице-премьер — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров, министр финансов Тимур Ишметов, министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов и Агентство по делам молодёжи.

С мая предприятиям, которые приняли на работу представителей молодёжи, будет возвращаться социальный налог, уплаченный за этих сотрудников. Это позволит создать механизм поощрения предпринимателей, которые возьмут на работу минимум 500 тысяч молодых людей. За счёт этого у предпринимателей будет оставаться свыше 1 трлн сумов средств.

В частности, у предпринимателей Самаркандской и Ферганской областей останется по 110 млрд сумов, Андижанской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей — по 95 млрд сумов, Ташкентской области — 80 млрд сумов, Наманганской области и Ташкента — по 70 млрд сумов, Каракалпакстана и Бухарской области — по 65 млрд сумов, Навоийской области — 40 млрд сумов, Сырдарьинской области — 20 млрд сумов.

Предпринимателям, обеспечившим работой свыше пяти молодых людей из «молодёжной» тетради, будет предоставлена льгота до 50% на аренду государственного имущества. Молодые предприниматели, штат которых минимум на 70% состоит из лиц, включённых в «молодежную» тетрадь, смогут получить госимущество без аукциона, а также отсрочку уплаты аренды на пять лет.

С мая молодым людям также будут выделяться субсидии до 10 млн сумов на покупку оборудования для начала бизнеса. Молодёжь, арендующая здание для этих целей, сможет претендовать на частичную компенсацию годичной аренды (до 30%).

Президент, кроме того, поручил обеспечить компьютерами около 4000 молодых людей из «молодёжной» тетради, окончивших IT-центры, чтобы они могли начать бизнес.

Молодые люди с сертификатами проекта «Один миллион программистов» смогут получить беспроцентный кредит в «Микрокредитбанке», «Алокабанке» и Народном банке. Проценты полностью будут покрываться за счёт бюджета.

С июня студенты из «молодёжной» тетради будут получать субсидию до 500 тысяч сумов при прохождении практики на предприятиях и в компаниях. Выпускников центров профессионального обучения освободят от уплаты НДФЛ на срок до шести месяцев при первом трудоустройстве.

С указанного месяца лица из «молодёжной» тетради и воспитанники Домов милосердия смогут пройти обучение на получение водительского удостоверения и месячную военную службу за счёт бюджета.

При обучении иностранным языкам и общеобразовательным предметам в частных образовательных учреждениях лица из «молодёжной» тетради смогут рассчитывать на частичную компенсацию расходов.

С 1 июля на переподготовку молодых сотрудников, которые начинают новую работу в частных компаниях, будет выделяться субсидия на расходы до 1 млн сумов.

Президент также поручил главе Минфина Тимуру Ишметову выделить дополнительно 100 млрд сумов Агентству по делам молодёжи.