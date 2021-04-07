В Управлении внутренних дел Самаркандской области прокомментировали появившуюся в социальных сетях видеозапись со стадом овец рядом с хокимиятом Нурабадского района. В УВД сообщили, что инцидент произошёл 6 апреля примерно в 16:00.

По данным управления, Комитет по развитию шелководства и каракулеводства выделил ООО «Самарканд коракул кластер» 151 тысячу га земель, а СП ООО SP LUXE — более 197,2 тысячи га.

После этого между кластером и фермерским хозяйством «Сохибкор Хожиакбар» было заключено соглашение об аренде 834 га земель сроком на 49 лет. В контракте было указано разведение 1450 голов мелкого рогатого скота (овец), но по факту на этой территории руководитель хозяйств также содержал более 4000 голов крупного рогатого скота.

Это привело к недовольству жителей махалли «Киличли», которые и пригнали к центру района 1450 овец, принадлежащих кластеру.

После этого хоким района и начальник районного ОВД провели собрание с руководителем SP LUXE и другими гражданами, по итогам которого соглашение между СП и фермерским хозяйством было аннулировано.

Кроме того, для недопущения таких ситуаций достигнута договорённость о выделении кластерных земель, в первую очередь, жителям махаллей для разведения домашнего скота путём организации ООО.