Узбекистан шагнул в финтех-эпоху и теперь на рынке появляется все больше цифровых банковских продуктов.

Многие узбекистанцы быстро осваивают современные технологии и смотрят еще на несколько шагов вперед. Они бы хотели меньше возиться с пластиковыми картами и наличностью. А это все еще одни из основных способов оплаты товаров и услуг на местах. Поэтому следующий логичный шаг развития финансовых технологий — бесконтактная оплата. И этот шаг уже сделан.

15 февраля Visa в партнерстве с Ravnaq-bank и технологической компанией Octo.uz впервые в Узбекистане запустила сервис по токенизации карт. Он дает возможность оплачивать покупки смартфоном или смарт-часами с поддержкой бесконтактной оплаты. А именно, устройствами с NFC-модулями.

В основе сервиса лежит инновационная технология Visa Token Service, которая делает бесконтактные платежи безопасными и доступными. По похожему принципу работают гиганты вроде Google Pay и Apple Pay.

Бесконтактная оплата

Ravnaq-bank выпускает сумовые международные карты Visa, которые можно использовать для бесконтактных платежей. Их держатели смогут превратить собственный смартфон с поддержкой NFC в платежное средство.

А главное, для этого даже не нужно приходить в банк и заводить карту физически — достаточно установить мобильное приложение RBK-mobile и выпустить ее там.





«Популярность мобильных платежных сервисов в нашей стране растет быстрыми темпами. Поэтому Ravnaq-bank представляет своим клиентам очередную современную и удобную технологию, которая значительно упростит процесс оплаты товаров и услуг с помощью смартфона. Ваш смартфон превращается в универсальное бесконтактное безналичное средство платежей. Теперь появится возможность производить бесконтактные и безопасные платежи по всему миру в торговых и сервисных организациях, оснащенных POS-терминалами с опцией бесконтактной оплаты», — отметил председатель правления АО Ravnaq-bank Искандар Турсунов.

Пользоваться бесконтактной оплатой можно везде, где есть соответствующие терминалы. В Узбекистане это пока только терминалы Humo, но со временем технологию начнет поддерживать и UzCard.

Еще одно преимущество сервиса Ravnaq-bank в том, что бесконтактную оплату можно проводить даже без интернета. Это удобно, когда закончился мобильный трафик или подводит связь.





Находясь за рубежом можно не переживать, если бумажник остался в отеле. Достаточно иметь под рукой смартфон и он послужит платежным средством. В отличие от пластиковой карты, смартфон постоянно используется и остается на виду. Поэтому его сложнее забыть или потерять.

Также оплачивать картой Visa Ravnaq-bank можно товары и услуги в интернете. Никакие комиссии за платежи не взимаются.

Устройства для платежей

На начальном этапе бесконтактные платежи поддерживаются смартфонами на базе Android, в скором времени и на iOS. Кроме того, Ravnaq-bank запустил сервис Garmin Pay, который открывает возможность бесконтактной оплаты для смарт-часов Garmin.

Часы популярны среди сторонников активного образа жизни, особенно среди профессиональных спортсменов — триатлонистов, бегунов и других. Среди прочих возможностей часы обладают функцией бесконтактной оплаты.





Обычно часами пользовались, чтобы измерять пульс, давление и следить за временем. А теперь в широкое использование входит еще одна функция — бесконтактная оплата.

Безопасные платежи

Любая пластиковая карта имеет уникальные конфиденциальные данные — 16-значный номер, дату истечения срока и, если это международная карта, то СVV- или CVC-код.

Эти данные — лакомый кусочек для злоумышленников, посягающих на чужие деньги. Поэтому банки и платежные системы предупреждают своих клиентов, чтобы они не передавали данные третьим лицам и не оставляли их на сомнительных сайтах.

Токенизация карты — это замена конфиденциальных данных на их одноразовый эквивалент. То есть — превращение карты в своеобразный разменный жетон, а точнее, в бесконечное число одноразовых жетонов или просто токенов.

Каждый такой токен можно использовать лишь один раз для единственной транзакции. Поэтому даже если в момент оплаты злоумышленник перехватит данные, то они окажутся просто бесполезными. Деньги владельца токенизированной карты надежно защищены.





Инновационная технология, которую внедрили Visa, Ravnaq-bank и Octo.uz — это первый шаг на пути к Google Pay, Apple Pay и другим международным платежным системам. Таким образом банк развивает финтех в республике и прокладывает путь к глобализации.

В ближайшие два года Ravnaq-bank продолжит развивать направление бесконтактной оплаты. Все большему числу жителей станут доступны удобные и безопасные платежи. Кроме того, это привлечет к Узбекистану внимание крупных международных корпораций и повысит его инвестиционный потенциал.

Octo.uz — это компания-разработчик ІТ-продуктов. C 2018 года она предоставляет услуги в области разработки, внедрения и поддержки финтех-сервисов и систем. Клиенты Octo — Ravnaq-bank, Aviasales, Humans, U-Pay Cambodia PLC, Edeel, Beeline, Payme, CLICK, Oson.

Акционерное общество Ravnaq-bank основано в июне 2001 года. 23 июня 2001 года банк получил лицензию № 70, дающую право на осуществление банковских операций.

С ноября 2002 года банк является членом Фонда гарантирования вкладов граждан в банках Республики Узбекистан, а также членом РФБ «Ташкент» и Ассоциации банков Республики Узбекистан.

Visa — это глобальная платежная система, предоставляющая потребителям, коммерческим организациям, банкам и государственным учреждениям возможность осуществлять электронные платежи.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−202−33−33.

Сайт: ravnaqbank.uz

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