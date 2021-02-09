«Быстро, экономично, надежно» — главный девиз Mirankul Group, одной из крупнейших отечественных строительно-производственных компаний. Она занимается проектированием, производством и строительством быстровозводимых зданий из легких металлоконструкций и сэндвич-панелей, металлических кабельных лотков и систем вентиляции.

Высокое качество, экономичность, качественные современные материалы и сдача проектов в установленный срок — все это гарантирует Mirankul Group. Одно из основных направлений компании — производство легких металлоконструкций.





ЛСТК могут использоваться для создания различных объектов — от складских сооружений и ангаров до торговых комплексов и административных зданий. Современные строительные технологии позволяют изготавливать элементы каркаса таких металлоконструкций с высокой точностью. Это сводит до минимума сроки изготовления, обеспечивает надежность и долговечность постройки.

При строительстве здания важнейшую роль играет система вентиляции, которая обеспечивает правильную циркуляцию воздуха. Еще одно направление Mirankul Group — проектирование и монтаж систем вентиляции и производство воздуховодов.





Завод оснащен современным европейским оборудованием по созданию воздуховодов и их фасонных частей. Это позволяет производить высококачественную продукцию, отвечающую всем мировым стандартам и нормам.

Также Mirankul Group занимается производством кабельных лотков. Они нужны для прокладки кабелей во время установки магистральной линии питания на большие расстояния. Такой лоток защищает кабели от повреждений и сохраняет эстетичный вид помещения, пряча висящие провода.

Одним из наиболее крупных и интересных проектов для Mirankul Group стал тематический развлекательный центр Family Park в Самарканде. Здесь была построена ледовая арена на 1850 посадочных мест, крупные кинотеатр, супермаркет, картинг-центр и боулинг.





20 марта на торжественном открытии выступят звезды международной и отечественной эстрады — артисты лейбла Raava Music: Jony, Elman и Andro, а также Муниса Ризаева, группы «Болалар» и «Сетора».

Mirankul Group также участвовала в создании крупных строительных объектов Узбекистана. Например, Humo Arena, автосалон UzAuto Motors, типография ColorPack и жилой комплекс «Бахмал» в Самарканде.

Кирилл Альтман отправился на главное предприятие Mirankul Group в Самарканде, чтобы посмотреть, как работает один из наиболее грандиозных заводов страны.





Из нового выпуска AlterEgo зрители узнают, почему легкие металлоконструкции практичнее и в то же время дешевле традиционных строительных материалов, а также каким должен быть хороший воздуховод.

В выпуске также покажут главные архитектурные постройки, в создании которых участвовала компания Mirankul Group.

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Сайт торгового центра в Самарканде: family-park.uz

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