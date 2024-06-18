Пять человек погибли в результате падения автомобиля Nexia 2 в Южный Мирзачульский канал в городе Ширин Сырдарьинской области 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

Во время пересечения моста водитель машины потерял управление, и автомобиль пробил ограждение с левой стороны по направлению движения и упал в воду, говорится в сообщении. Помимо водителя, в салоне находилось четыре человека.

Водолазы спасательной группы УЧС области смогли достать из воды автомобиль, а также тела водителя и трёх пассажиров. Поиски пятого утонувшего продолжаются.