Группа А

То, что сборная Германии сделала с соперниками из Шотландии в матче открытия Евро, наиболее точно передаёт эвфемизм болельщиков «разорвали». В прессу просочилась информация, что перед матчем наставник «бундесманшафт» Юлиан Нагельсманн устроил своим подопечным тренировку с полицейскими спецназа. Однако решать какие-то спецзадачи Кроосу, Мусиале, Виртцу и Ко в авральном режиме не понадобилось: шотландцы пока произвели впечатление не только самой возрастной, но и самой слабой команды турнира.

Фото: Hungarian Football Association / X

Компанию потомкам кельтов может составить сборная Венгрии, которая также удивила своей аморфностью в матче со Швейцарией — прямым конкурентом за выход из группы. Следующий матч у венгров с Германией полон приятными воспоминаниями о событиях предыдущего Евро. Однако чтобы сегодня хотя бы повторить тот ничейный результат, команде, которую тренирует итальянец Марко Росси, нужно выходить из летаргического состояния. И надеется на чудо — потерю швейцарцами очков в игре с Шотландией.

Группа B

Сборная Италии, обыграв в стартовом матче Албанию, напомнила себя на победном предыдущем ЧЕ, когда в Европе, по общему мнению, не было более красивой команды. Обратный путь от скепсиса к восторгу очевидцами матча против албанцев был проделан за первые 20 минут игры. За это время «скуадра адзурра» словно не заметила в свои ворота самого быстрого гола на этом Евро.

Фото: Azzurri_En / X

Очередной перформанс от Кьезы, калейдоскоп перемещений полузащиты и подключение защитников к атаке сразу же влюбили в себя многочисленных экспертов. Чтобы пылкость переросла в более серьёзные чувства, итальянцам теперь нужно решать вопрос выхода из группы в матче евроклассико с испанцами. Здесь, как с албанцами, одного великолепного тайма будет мало.

Нынешняя сборная Испании уже взращённая команда. В ней есть сразу несколько игроков, которые в течение двух лет выросли из категории просто хороших европейских футболистов в первоклассных мастеров, которые могут решать глобальные задачи: Педри, Родри, Руис, Ламаль. На тренера де ла Фуэнте то ли сошло озарение с небес, то ли это претензия на оригинальность, но владение уже не является фирменным стилем испанцев: впервые за 16 лет они уступили по этому показателю сопернику.

Фото: HNS / X

Отдав мяч хорватам, усыпив их бдительность, испанцы в первом тайме забили три гола, а во втором не дали ни одного верного шанса сократить этот неприличный разрыв. Скептики лишь только напоминают, что «фурия роха» также феерично начала ЧМ-2022 с разгрома Коста-Рики (7:0), но затем сдулась.

Группа С

Главный фаворит букмекеров и аналитиков на победу в ЧЕ-2024 сборная Англии матч против Сербии провела осторожно и незрелищно, вызывая шквал негодования зрителей, выбравших коротать вечер за просмотром игры. Боязнь пропустить гол перебила в командах умение показывать яркий футбол.

Фото: Jude Bellingham / X

Англичане уверенно контролировали весь ход матча, но моментов создали наперечёт: Харри Кейн, как всегда, играл на острие атаки «львов», однако это самое острие было явно затуплено. Лишь в самом дебюте форвард «Баварии» отвлёк на себя сербских защитников и позволил Джуду Беллингему обеспечить команде необходимый результат.

Фото: NZS / X

Другой фаворит группы — сборная Дании начала матч резво, но после роскошной комбинации с голом Кристиана Эриксена, растранжирив кучу моментов, решили сразу после перерыва включить режим экономии. Рикошет от пятой точки датского защитника помог сборной Словении, не игравшей на Евро почти четверть века, свести матч и лишить датчан казалось бы закономерной победы. Теперь в матче с Англией 20 июня у команды Каспера Юльманна не будет подобной расслабленности.

Группа D

Ещё один из главных претендентов на победу в Евро — сборная Франции стартовала в борьбе за золото так же с подарка соперника — автогола австрийского защитника Вебера. Впрочем, победа «трёхцветным» далась отнюдь не малой кровью, в буквальном смысле слова.

Фото: oefb.at

Кто-то после матча раскладывал в соцсетях схемы тактических ходов французского тренера Дидье Дешама, вернее, их отсутствия. Автору же этих строк долго будет помниться картинка сломанного носа Киллиана Мбаппе и «голова повязана, кровь на рукаве» Антуана Гризмана, врезавшегося в рекламный щит на поле. Дешаму есть над чем подумать в расстановке игроков перед матчем с Нидерландами 22 июня.

Фото: OnsOranje / X

«Оранжевые» в стартовом матче со сборной Польши начали с ушата холодной воды в виде пропущенного гола. В условиях немецкой жары это оказалось весьма чудодейственным средством к активным действиям. Сначала команде Рональда Кумана также помог рикошет от польского защитника. Вышедший на замену в концовке форвард Вегорст мощным ударом в нижний угол принёс Нидерландам волевую победу.

Группа E

Кто называет «смертельной» группу «B», тот прав не до конца. Второй квартет — это всего лишь состязание трёх очень сильных сборных и одного явного аутсайдера. Компания с условным прозвищем «E» — вот где ситуация может распутаться только в последнем туре.

Фото: Peter de Voecht / Photo News / rbfa.be

Болельщики Бельгии усиленно изучают технические нюансы футбольного мяча, которым играют на Евро — встроенный в него чип отменил первый из двух голов их команды, а система VAR отняла второй после офсайда. Чего отменить уже нельзя — это самозабвенной игры сборной Словакии, добывшей не жалея ни себя, ни соперников минимальную победу над бельгийцами.

Фото: Українська асоціація футболу / Telegram

Такой расклад даёт некоторые шансы на выход из группы в 1/8 финала даже сборной Украины, в первом же матче получившей мощный удар от румын — 0:3. Несмотря на все моральные травмы, украинцы в двух оставшихся матчах со словаками и бельгийцами могут рассчитывать не только на себя, но и внимательно наблюдать за исходом других матчей.

Группа F

Дебют сборной Грузии на международном турнире столь высокого ранга вполне можно выразить постулатом философа-однофамильца вратаря сборной Грузии Мераба Мамардашвили — ничего просто так, само собой, не возникает. Выдержав дебютный турецкий натиск и даже пропустив гол, подопечные француза Вилли Саньоля подтвердили, что приехали в Германию совсем не в качестве туристов, сравняв счёт в первом тайме и обстреляв штанги и перекладину во втором.

Фото: tff.org

Турки были тоже настоящие — бойцы, упрямцы, притворы. Это сочетание подлинно грузинского с подлинно турецким дало впечатляющую игровую смесь. Выжав победу с помощью двух дальних ударов под проливным дортмундским дождём, команда Винченцо Монтеллы после финального свистка радовалась так, будто уже выиграла золото Евро.

Дождь, обильно поливавший Германию в последний день первого круга, в матче Португалии и Чехии в Лейпциге долго не мог помочь соперникам размочить счёт. Волны атак «европейских бразильцев» глухо бились в «чешские редуты». Хитрый план Леау нырнуть в штрафной в стиле раннего Неймара не нашёл понимания у итальянского арбитра Марко Гуиды, одарившего форварда «Милана» горчичником.

Фото: EURO2024 / X

В таком матче все решила антилогика: на исходе часа игры забили чехи, когда их номинальный форвард Шик и вовсе был заменён. Они же и подарили португальцам автогол и ошибку защитника в штрафной. Стоявшему почти весь второй тайм у кромки поля тренеру португальцев Роберто Мартинесу пришлось радоваться хотя бы таким подаркам от соперника. В следующем туре с турками вряд ли стоит удваивать кредиты фортуны.