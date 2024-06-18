В возрасте 76 лет скончался Виталий Васильевич Фен, на протяжении 25 лет возглавлявший дипломатическую миссию Узбекистана в Сеуле. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Узбекистана.

«Виталий Фен был выдающимся государственным деятелем, мастером спорта и профессиональным дипломатом, посвятившим всю свою жизнь служению Родине», — говорится в сообщении.

В МИДе отметили огромный вклад, который дипломат внёс в развитие сотрудничества между Узбекистаном и Республикой Корея: «Его многолетняя деятельность оставила неизгладимый след в укреплении узбекско-южнокорейских связей».

Виталий Фен был награждён орденами «Фидокорона хизматлари учун» и «Мехнат шухрати», а также «Гвангхва» Южной Кореи. В 2005 году был удостоен звания почётного гражданина Сеула.

На днях Узбекистан с государственным визитом посетил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Виталий Фен активно участвовал в подготовке визита и в дни визита находился в Узбекистане.

Биография

Виталий Фен родился в 1947 году в Ташкентской области. Окончил колледж планирования и экономики в Маргилане (1966) и Ферганской государственный педагогический институт (1973). В 1966—1967 годах служил в армии.

В 1975—1981 годах был директором высшей спортивной школы в Фергане. В 1981—1983 годах работал председателем комитета физкультуры и спорта Ферганской области. В 1983—1989 годах был заместителем председателя Государственного комитета физкультуры и спорта Узбекистана. В 1989—1995 годах работал заместителем хокима Ферганской области.

В 1995—1999 годах занимал пост временного поверенного в делах Узбекистана в Республике Корея. В 1999—2013 годах был послом Узбекистана в Республике Корея. С 2017 года вновь занял должность посла в Сеуле.