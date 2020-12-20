Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 декабря подписал новый антикоррупционный закон, сообщает Informburo.kz.

Документом вводится запрет на условно-досрочное освобождение для лиц, совершивших коррупционные преступления. Кроме того, должностным лицам запрещено открывать и владеть счетами в иностранных банках и хранить в них наличные деньги и ценности.

Закон был подготовлен по поручению Касым-Жомарта Токаева. Предполагается, что УДО не будет применяться к осуждённым за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, уточняет Tengrinews.