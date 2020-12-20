Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 декабря подписал новый антикоррупционный закон, сообщает Informburo.kz.
Документом вводится запрет на условно-досрочное освобождение для лиц, совершивших коррупционные преступления. Кроме того, должностным лицам запрещено открывать и владеть счетами в иностранных банках и хранить в них наличные деньги и ценности.
Закон был подготовлен по поручению Касым-Жомарта Токаева. Предполагается, что УДО не будет применяться к осуждённым за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, уточняет Tengrinews.
Halida Ahmedova
Когда у нас подобное введут — вот в чем вопрос
мохинур суярова
БРАВО! Пример можно брать с чего нашим.
Premier
Красавчик Токаев. Осталось последовать примеру Казахстана!!!
Рустам Якубов
Молодцы, рад за эту соседнюю страну, где все делается не для отчетов, где законы работают не только на бумаге. Не зря эта страна занимает высокие рейтинги по сравнению с другими СА странами.