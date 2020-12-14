Постановлением президента от 10 декабря заместителем председателя Государственного налогового комитета Узбекистана назначен Юнусжон Зохидович Насимджанов, работавший ранее начальником Государственного налогового управления Джизакской области.

Юнусжон Насимджанов (1967 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного технического университета (1991) и Ташкентского финансового института (1997).

Трудовую деятельность в налоговой сфере начал в 1993 году в налоговой инспекции Сергелийского района столицы. В декабре 2018 был назначен начальником налогового управления Ферганской области, а с марта этого года возглавлял ГНУ Джизакской области.

Бекзод Ташпулатов.

В свою очередь, главой Государственного налогового управления Джизакской области стал Ташпулатов Бекзод Тургунович, работавший до этого первым заместителем начальника ГНУ региона.