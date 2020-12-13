В Германии, на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса, с 16 декабря вводится жёсткий локдаун, который продлится как минимум до 10 января. Об этом объявила канцлер Ангела Меркель, сообщает Deutsche Welle.

По всей стране закрываются магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекращается очное обучение, закрываются детские сады.

Помимо продовольственных магазинов, открытыми останутся аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения. На рождественские праздники 24−26 декабря разрешены встречи в узком семейном кругу с участием не более 5 человек без учёта детей до 14 лет. На Новый год (31 декабря и 1 декабря) вводится запрет на собрания, гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от запуска фейерверков.

В период локдауна разрешается посещение богослужений в храмах, но лишь при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Пение в храмах запрещается. На крупные богослужения будут допускать лишь по предварительной записи. С 16 по 10 января гражданам рекомендовано отказаться от поездок в другие регионы Германии или за границу за исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо.

Предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение более широкой помощи от государства. Максимальная сумма помощи увеличивается с 200 до 500 тысяч евро, но лишь для тех компаний, которым напрямую или косвенно угрожает банкротство. Предусмотрена и компенсация из-за потери товаров в цене.