Причиной неизвестной болезни в южном индийском штате Андхра-Прадеш может быть отравление свинцом и никелем, следы которых найдены в воде и молоке, сообщило РИА Новости со ссылкой на канцелярию главного министра штата.

Вспышка заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Среди симптомов болезни — приступы эпилепсии в течение трех-пяти минут, потеря памяти на несколько минут, внезапные обмороки, головная боль и боль в спине. Всего пострадали 505 человек, более 370 выздоровели, ещё 120 остаются в больницах.

«Полная информация о том, что спровоцировало загадочную болезнь, станет известна только после того, как центральные ведомства представят свои отчёты. В первую очередь было установлено, что причиной вспышки является свинец», — отметил замглавы штата по вопросам здравоохранения Алла Кали Кришна Шринивас.

В отчёте отмечается, что это предварительные данные и необходимо дождаться результатов дополнительных исследований.

Как уточняет The Times of India, исследования проводят эксперты Индийского Института химической технологии и других институтов, его результаты ожидаются в ближайшее время. По данным издания, некоторые пациенты рассказали, что заметили изменения в цвете и вкусе воды.