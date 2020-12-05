Официальный импортер автомобилей LADA в Узбекистане ООО Roodell разыграет квартиры и десятки других ценных призов среди покупателей автомобилей.

Акция проводится с 1 октября 2020 года по 20 марта 2021 года включительно. Она предусматривает розыгрыш десятков ценных призов в виде телевизоров, стиральных машин, кондиционеров и холодильников, а также двух суперпризов — квартиры от компании Golden House.

Чтобы стать участником, необходимо приобрести любой автомобиль LADA у официального дилера в Узбекистане в период проведения акции. Розыгрыш состоится 24 марта 2021 года в рамках официальной церемонии.

В акции «Купи LADA выиграй квартиру» участвует вся линейка автомобилей LADA, официально представленная в Узбекистане: VESTA, XRAY, Largus, а также 4×4.

Ознакомиться с публичной офертой конкурса, а также модельным рядом автомобилей можно на официальном сайте LADA Uzbekistan.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−215−02−30.

Сайт: lada.uz

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