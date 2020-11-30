Реактор, выбранный для строительства атомной электростанции в Узбекистане, является самым безопасным. Он разработан с учетом последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. Об этом заявил министр энергетики Алишер Султанов в интервью проекту Alter Ego.

По поводу опасений населения о безопасности атомной станции глава Минэнерго пояснил, что любая страна при принятии решения о строительстве АЭС должна выполнить ряд требований, которые предъявляются Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Среди основных условий в требованиях МАГАТЭ есть общественное мнение. Где бы ни строилась атомная станция, в первую очередь, создается специальное подразделение, которое начинает работать с общественным мнением», — сказал министр и добавил, что для разъяснительной работы с населением, в том числе соседних стран, а также ответов на возникающие вопросы создается отдельный блок.

«Конечно же, все сразу говорят „Нет, мы против“. Но атомная энергия является чистой энергией. Вы не засоряете атмосферу. Нету выбросов никаких», — подчеркнул Алишер Султанов.

Он отметил, что Узбекистан обладает большими ресурсами ядерного топлива, а также историей ядерных технологий и науки в более чем 50 лет. Министр упомянул Институт ядерной физики и имеющийся исследовательский реактор.

«Это просто грех не воспользоваться этим. Опыт есть, да. И положительный, и отрицательный. Тем не менее, реактор, выбранный для строительства АЭС в Узбекистане, на сегодняшний день является самым безопасным», — заявил глава Минэнерго.

По его словам, реактор был разработан с учетом последствий аварий на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме. Это единственный реактор, обладающий на сегодняшний день «уловителем расплава» (устройство локализации расплава), добавил министр.

«Поймите, атомная станция — это не только получение энергии. Это большая стройка. Это создание рабочих мест. Это развитие очень многих отраслей, не только науки, но и народного хозяйства. Это применение во всех сферах современных технологий. Ну почему мы должны стоять где-то там, сзади», — сказал Алишер Султанов.

На счет кредита, привлекаемого на финансирование строительства объекта, министр выразил мнение, что история с внешними долгами немного раздута.

«Порой бытует мнение, приходит инвестор, он со своими деньгами или берет кредит? Да какая разница, если он берет кредит, то это его деньги. Но, если ему дают кредит, мы должны радоваться. Почему? Значит к нам приходит инвестор, которого банкиры уважают и дают ему кредит. Значит, это платежеспособный инвестор. Когда мы берем кредит под тот или иной проект, мы четко себе представляем, как будем возвращать этот кредит», — заключил глава Минэнерго.