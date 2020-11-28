Чтобы быть в шаговой доступности от абонентов, мобильный оператор Mobiuz постоянно расширяет географическое присутствие во всех регионах республики. В этом вопросе одну из ключевых ролей также играют коммерческие партнеры компании — представители малого бизнеса.

В числе партнеров Mobiuz — свыше 1,6 тысячи субъектов малого бизнеса по республике. В сотрудничестве с оператором они успешно ведут свою деятельность, оказывают населению спектр необходимых услуг связи, обеспечивают жителей городов и районов рабочими местами. В частности, благодаря их деятельности трудоустроено более 2 тысяч жителей республики, большинство из которых — молодежь до 30 лет.

«Коммерческий партнер — это к тому же одно из важных звеньев обратной связи с потребителями. При этом Mobiuz уделяет особое внимание изучению мнений и предложений коммерческих партнеров по вопросам оптимизации оказываемого сервиса. Целый ряд выгодных продуктов и услуг компании был разработан, а также усовершенствован именно на основе их рекомендаций», — подчеркнул официальный представитель по связям с общественностью Mobiuz Сардор Таджиев.

Ключевой момент в деятельности коммерческих партнеров Mobiuz — возможность развиваться за счет постоянного роста доходов и открытия новых торговых точек. Компания стремится устанавливать минимальные требования к своим коммерческим партнерам, а верхней планки в расширении их бизнеса просто не существует. Все зависит от него самого, его целеустремленности, максимального раскрытия делового потенциала.

Главное — сделать первый шаг к успеху. Для заключения договора сотрудничества с Mobiuz необходимо образовать юридическое лицо и иметь собственное или взятое в аренду торговое помещение с необходимой оргтехникой для оказания услуг.

Затем следует предоставить в компанию небольшой пакет документов, указанных на сайте. Здесь же имеется специальная форма для предварительной отправки заявки и документов на рассмотрение в департамент по работе с партнерами Mobiuz.

После одобрения предложения и установления сотрудничества коммерческий партнер и его сотрудники проходят подготовку и полное обучение по предоставлению услуг сотовой связи. Они также будут постоянно повышать квалификацию и расширять свои знания по всем аспектам обслуживания абонентов, содействие в чем будет оказывать Mobiuz.

Дополнительную информацию и консультацию по вопросам сотрудничества в качестве коммерческого партнера Mobiuz можно получить у представителей компании. Их контактные данные представлены по ссылке.

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