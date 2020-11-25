Начальником Главного управления народного образования Ташкента — советником хокима по вопросам образования и воспитания назначен Козимжон Хасанов, сообщила пресс-служба столичной администрации. На этом посту он сменил Аваза Мамаджанова.

Козимжон Хасанов является выпускников Узбекского государственного университета мировых языков (1997), Ташкентского государственного технического университета (2000), а также Высшей школы бизнеса при Академии государственного и общественного строительства при президенте (2004).

До нынешнего назначения Козимжон Хасанов занимал должность директора частной школы Artel Technical School.