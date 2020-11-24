На Малой кольцевой автодороге в Ташкенте 24 ноября в 6:13 утра загорелся пассажирский автобус маршрута №116. Возгорание произошло, когда водитель выехал из автопарка на конечную станцию за первыми пассажирами, сообщило МЧС Узбекистана.

Пожарно-спасательные расчёты столичного Управления по чрезвычайным ситуациям прибыли на место происшествия спустя 4 минуты. В 6:26 пожар был локализован, а в 6:39 полностью ликвидирован.

По предварительной версии причиной воспламенения автобуса стало короткое замыкание, произошедшее в моторном отсеке. В результате данного инцидента никто не пострадал. Перед началом возгорания водитель автобуса успел вовремя выбраться из салона.