Российский политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный дал журналисту Юрию Дудю первое видеоинтервью после своего отравления. В записи также принимала участие супруга оппозиционера Юлия Навальная.

Во время беседы Навальный рассказал о событиях, произошедших до отравления, о реакции его семьи на случившееся, встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, планах по возвращению в Россию, «умном голосовании», финансовом положении и других.

Кроме того, Юрий Дудь напомнил Навальному про высказывание трехлетней давности. Летом 2017 года в эфире передачи Ксении Собчак на телеканале «Дождь» Навальный заявил, что «естественно, в Узбекистане никто не знает, что такое Пушкин».

В ответ жители Узбекистана организовали флешмоб: они читали стихи поэта и признавались в любви к русскому языку и культуре.

Политик признал, что тогда «сболтнул лишнего».

«Вот это как раз таки ситуация, когда „ляпнул“… Это типично „ляпнул“, сказал ерунду. Это классическая ситуация, когда сболтнул лишнего… Узбекистан огромная страна, десятки миллионов населения и там много людей, которые знают, кто такой Пушкин. Кто-то не знает, но и в России кто-то не знает», — заявил он.

Оппозиционер после отравления провел в берлинской клинике «Шарите» 32 дня и был выписан из стационара 22 сентября. В настоящее время он продолжает курс реабилитации в Германии. Во время лечения его посетила канцлер ФРГ Ангела Меркель.