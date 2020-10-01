В моем вузовском дипломе в графе «специальность» указано «филолог, преподаватель русского языка». Но ни в одном образовательном учреждении я не проработал ни дня. Возможно, к счастью для системы образования.

Зато я, как и все вы, очень люблю кино. Ведь именно просмотр фильмов зачастую дарит нам возможность прожить несбывшейся профессией или жизнью. К тому же школа всегда была очень удобным способом разговора режиссеров и сценаристов со зрителями.

Кинокартина «Доживем до понедельника» в конце 60-х годов прошлого века совершила переворот в сознании вчерашних школьниц: силой очарования историка, сыгранного Вячеславом Тихоновым, они пересмотрели все свои прежние карьерные планы и отправились поступать в педагогические вузы.

И все же весьма завиральный телефильм «Большая перемена» для меня эстетически более значим, чем педагогическое полотно Станислава Ростоцкого. Хотя уже давным-давно нет ни рабочей молодежи, ни вечерних школ, все же ощущаешь, как придуманность всего сюжета про Ша-Рэ-Мэ превращается в ласкающий слух charmant. Возможно, потому, что на фоне полного усреднения среднего образования даже такой вымысел казался неизвестной, но правдой.

Сегодня роль учителя всерьез подвергается ревизии, где поиск верного ответа рождается из контрастов. Все мы, конечно же, мечтаем о таком преподавателе, как Джон Китинг (Робин Уильямс) из картины «Общество мертвых поэтов». Влюбленный в свой предмет, в свою работу человек, который способен вдохновлять, показать удивительный мир литературы, доброта которого не знает границ. И понимаешь всю трудность воплощения наших желаний.

Учитель, к сожалению, может даже не любить свою работу. Как герой Константина Хабенского из фильма «Географ глобус пропил», снятого по книге писателя Алексея Иванова о человеке не на своем месте. И потерять любой авторитет среди своих подопечных.

Штука в том, что несмотря на колоссальные жизненные различия, современные западный и постсоветский кинематограф в изображении школьной жизни схожи донельзя. Генри Барт (Эдриан Броуди) из картины «Учитель на замену» считает, что его функцией стало не преподавание, а поддержание порядка: «просто надо следить, чтобы никто никого не убил». Герои фильмов про учителей сегодня ведут с учениками тот самый главный бой, который, как говорилось в рекламе одного из сталлоновских «Рокки», каждый проводит с самим собой.

В кино зачастую все хорошо кончается: школьный учитель побеждает свое равнодушие и отчуждение, начинает чувствовать и любить людей. Главная проблема фильмов о школе — мы так и не узнаем, что стало дальше с их героями, как повлияли на их судьбу за рамками сценария события, прописанные в кадре. Реальность — и западная, и российская, и наша — оказывается куда драматичнее — достаточно забить в поисковик ключевые слова «школа», «учитель» в новостном разделе.

То, что происходит сейчас с образованием, — это, по сути, подготовка завтрашнего дня. Каким он окажется? Эволюция образа учителя и наставника в кино — это лишь один из вариантов поиска важных ответов не только в реформе системы образования, но и общества в целом. Такого общества, где мы будем искать друг у друга если уж не любви, справедливости, то хотя бы соучастия в общем деле. Надеюсь, об этом еще снимут хорошее кино, а может быть, уже сняли.

Я еще не посмотрел отечественную кинодраму «Ибрат», премьера которой состоится аккурат в День учителей и наставников. Поэтому прошу дочитавших до этого места обойтись без спойлеров. Впрочем, одна вещь мне уже доподлинно известна — наша образовательная модернизация все-таки началась. Не только в кино, но и в жизни.

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